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▲《高雄威士忌嘉年華2024》參展者大部分是威士忌代理商、IB裝瓶廠、經銷商（酒專）和一些私人收藏家還有本地的蒸餾廠。(圖／記者郭俊暉攝，2024.11.16)

▲對高雄在地深度藝術文化活動極為支持的市議員簡煥宗，今天偕高雄觀光局長高閔琳、青年局副局長汪小芬到場參觀。(圖／翻攝畫面)

▲今年2024年舉辦場地為南高雄最熱門的MLD台鋁晶綺盛宴，卡司精采絕倫，吸引許多威士忌迷遠從國外飛來高雄參加這場威士忌的盛宴。(圖／翻攝畫面)

《高雄威士忌嘉年華2024》WHISKY FEST TAKAO 2024 為台灣最專業的獨立品牌威士忌酒展，於今(16)日、明兩日在MLD台鋁晶綺盛宴錦繡廳舉行，不只各國內外上百個知名品牌參展外，場外更加開高雄酒保嘉年華2024，邀請高雄18間知名酒吧設攤參展，吸引許多威士忌迷遠從國外來高雄參加這場威士忌盛宴，票券上線販售，不到一個月就被搶購一空。今天上午開展，由知名蘇格蘭高地風笛樂手Christian吹奏，第二次世界大戰時期留下，具百年歷史的古董蘇格蘭風笛拉開序幕，對高雄在地深度藝術文化活動極為支持的市議員簡煥宗，更親自偕高雄市政府觀光局長高閔琳以及青年局副局長汪小芬到場參觀。這屆活動不只各國內外上百個知名品牌參展，更有遠從愛爾蘭小鎮來台參展第一個零碳排放蒸餾廠威士忌Ahascragh Distillery。此外，更邀請到眾多香港、日本、韓國外品牌、酒吧、收藏家參展。第一次從日本東京，回故鄉高雄參展的安太郎合同會社Beavis Chan表示，這次帶來展出的蘇格蘭威士忌品項，主要是以上個世紀的老裝瓶為主軸，另外還有帶了他個人鍾愛的日本威士忌來參與這次展出，現場人流買氣相當熱絡，以前都是參加者的他也觀察到，以往來參加的以香港酒友居多，今年多了不少韓國、馬來西亞及越南的威士忌愛好者，他對於付費品飲市場預期樂觀，也推廣支持付費品飲。第二次從香港來擺攤的LuxAuc Limited主理人Dickson陳澔鋑說，今年比去年有更多國外的參加者，有馬來西亞、韓國以及其他國家，很國際化。他們這次準備了很多樣化的單杯出售，有香港包桶、有老裝瓶、也有高分的新裝瓶等等。他表示這些類型的酒都能在LuxAuc Limited網路線上拍賣會找得到。今年除了Master Class職人講堂，邀請世界威士忌大師開講威士忌，品飲難能一見的好酒之外，場外更擴大舉辦以高雄威士忌嘉年華為主軸，加開高雄酒保嘉年華2024，邀請高雄18間知名酒吧設攤，現場推出酒展限定威士忌調酒，免費入場。《高雄威士忌嘉年華》WHISKY FEST TAKAO自2017年開始舉辦，這次為第八屆，參展者大部分是威士忌代理商、IB裝瓶廠、經銷商（酒專）和一些私人收藏家還有本地的蒸餾廠。首屆與第二屆皆在高雄知名地標85大樓舉辦，分別吸引1000人與1300人購票入場，更於第三屆2019年將場地轉移至高雄觀光景點，駁二倉庫舉辦，該年度吸引1700人實際購票入場，並有超過70個攤位，130款品牌加入參展。策展人陳佩禎Alice說，這是一場值得親自走訪便會讓你徹底愛上威士忌的文化盛宴，跟歐美歷史悠久眾多專業威士忌酒展相較下來，高雄威士忌嘉年華規模藏酒絲毫不遜色，我們將國外倡導付費品飲的文化在台灣推廣，讓國內外收藏家以及威士忌品牌願意掏出更多寶物，為台灣威士忌圈經營更優質的品酒體驗，此舉不僅吸引了歐美、亞洲眾多威士忌愛好者甘願飛來台灣，也是台灣唯一國外參加者就佔了四成以上的專業展覽，除了讓世界看到高雄的深度策展的實力，也讓台灣品飲玩家跨越OB與雪莉、敲開精緻品酒文化的那扇窗。