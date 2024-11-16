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美國西南航空（Southwest Airlines）一架從德州達拉斯愛田（Dallas Love Field）機場起飛的航班，在15日晚間遭到子彈擊中，飛機緊急返回登機口，所幸沒有造成任何傷亡。這起事件也造成跑道一度關閉。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社等外媒報導，這起事件發生在15日晚間10點左右，當時西南航空一架準備從德州達拉斯愛田機場飛往印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）的波音737-800機型的航班，在起飛時突然遭到子彈擊中。據西南航空的說法，子彈疑似擊中了飛機右側、駕駛艙下方的位置。事發之後飛機緊急返回航廈登機口。航空公司表示，乘客安全返回登機門之後，被安排搭上另一個航班，「執法部門已接獲通知，相關飛機已經停飛進行檢查。」達拉斯警察局向CNN表示，接獲報案的警員到達現場後確認飛機遭到槍擊，目前案件正在調查中。在調查期間，機場跑道一度關閉，不過在當天晚上重新開放。 目前尚不清楚槍擊來自何處，也不確定飛機是否為目標。截至16日早上，當局也未宣布相關逮捕行動。據美國聯邦航空管理局（FAA），這架波音737-800型飛機在靠近駕駛艙的地方遭到子彈擊中，導致飛機受損。同一天，另一架西南航空班機也發生意外。丹佛市一名乘客的手機電池起火，導致飛機座椅燃燒，乘客緊急撤離。不過這已經是美國的航空公司本周第2次遭遇槍擊事件，廉航精神航空（Spirit Airlines）一架原訂飛往海地首都太子港（Port-au-Prince）的航班11日遭遇槍擊，造成一名空服員輕傷，班機因此轉降多明尼加共和國。此外約兩年前，愛田機場也曾發生過一起槍擊事件，一名女子涉嫌向空中連續開槍，造成旅客逃離現場的混亂場面。