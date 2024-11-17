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▲伊莉莎白泰勒（左）來台參加金馬獎頒獎典禮，主持人之一張艾嘉（右）以流利的英語和她訪談。（圖／摘自YouTube)

▲法國美男子亞蘭德倫來台出席金馬獎頒獎典禮，台北與高雄兩地的影迷都被他的丰采征服。（圖／摘自IMDb）

電影界年度盛事金馬獎，今年將是第61屆，主辦單位也早就公布了出席典禮的嘉賓名單，顯見典禮上的星光，絕對是當晚受到矚目的焦點。在25年前的金馬奬典禮上，超級巨星、兩屆奧斯卡影后伊莉莎白泰勒應邀來頒發壓軸的「最佳劇情片」大獎，掀起熱烈話題，之後幾年陸續請到亞蘭德倫、查理士布朗遜、三船敏郎等國際大牌，大大提升了金馬獎的全球知名度，卻也引發「遠來的和尚」是否搶光華人藝人光彩的爭議。最早期的金馬奬和現在大不同，得獎名單早早公布，沒有任何懸疑性，典禮只會偶爾透過廣播傳送聲音內容，真正有所謂的「頒獎典禮電視轉播」，還是到了1978年的第16屆才開始，也是該屆才改成先公布入圍名單、典禮當晚揭曉得主，宛如奧斯卡金像獎的形式。而且轉型後的第2年，就邀請來了至今最重量級的貴賓：伊莉莎白泰勒。那時已47歲的伊莉莎白泰勒，儘管外貌已從「玉女」邁向「玉婆」的階段，仍為了首度在台亮相而瘦身，台灣影迷則從她來台第一天就在圓山飯店出入口包圍，希望瞥見巨星身影。我方單位本來安排她的花蓮遊覽太魯閣的行程，後來沒有成行，她除了在典禮相關活動上露臉、去了趟日月潭，然後在外國遊客都喜愛的故宮博物院以及當時還在運作的中影文化城參觀，就是抽空到徐州路的中華工藝館、西門町的來來百貨等地購物，不過她所到之處都擠滿影迷，心情當然頗愉快。為了有國際巨星現身加持，主持人的選擇上也必須用心，外語流利的張艾嘉和說學逗唱都精的蔣光超，就是主辦單位精心的搭配，張艾嘉可以和兩屆金獎影后以英文對答，也能以同業晚輩的身分提出適切的問題，表現穩妥，當晚電視機前的觀眾都看到伊莉莎白泰勒雍容華貴的丰采。當屆另一位來台外賓是《星海浮沉錄》、《北西北》等經典名片要角詹姆斯梅遜，雖是資深老牌男星，卻態度優雅、沒有架子，這第一組的金馬國際巨星陣容帶來極佳效果，主辦單位繼續向外國大牌提出邀約，因此日本重量級影帝三船敏郎、「法國第一美男」亞蘭德倫、美國性格男星「老查」查理士布朗遜等都來台灣。然而不是每一位大牌都像詹姆斯梅遜那麼好接待，「老查」查理士布朗遜帶著妻子姬兒愛爾蘭來台，很堅持希望太座也上台頒獎，使得主辦單位有點傷腦筋，原定是他來頒發最佳女主角，他也和當屆其他來台的其他好萊塢嘉賓，像是影史傳奇名導、拍出《窈窕淑女》與《星海浮沉錄》等片的喬治庫克等人，會一起上台接受新聞局頒發的特別紀念獎，沒想到他後來不但要求只願意上台領獎、不想頒獎，到了影后大獎揭曉的重要關頭，姬兒上了台他卻遲遲不出現，三催四請才擺臭臉在舞台上，台灣觀眾都看到發火，此後他在台灣的票房斷崖式下滑，再也不是賣座巨星。當屆另一位外賓焦點亞蘭德倫就不同，因為頒獎典禮在高雄舉行，南台灣的影迷和台北觀眾一樣都有機會見識超級巨星的丰采，亞蘭無負大情人的盛名，帶著當時還是他小女友安娜芭莉瑶（後來成為盧貝松前妻與名片《霹靂煞》女主角）來台，三不五時大秀恩愛，上了金馬舞台，連從小拍戲到大、見過無數英俊小生的女主持人蕭芳芳都心花怒放，直接讚他英俊，還問他被稱為全世界最美的男星有何感想，他後來接口與其被稱「美麗」更希望被讚帥氣，場內的女星和電視機前的迷姐迷妹看了更加傾倒。儘管亞蘭德倫來台還是丰采迷人，老查的表現已經氣壞所有人，各方開始檢討金馬獎作為華人的電影獎，是否該讓焦點模糊到外國巨星的身上，還只能迎來他們那麽沒風度的表現？於是隔年的外賓又被改成只上台當嘉賓、領特別紀念獎，不擔任頒獎人，結果應邀而來的《深閨疑雲》奧斯卡影后瓊芳登、《豪勇七蛟龍》德國男星霍斯勃齊荷都覺得奇怪，反而更願意去頒獎，卻也只能接受主辦單位的安排。邀請國際紅星來台頒獎，可以透過他們的新聞傳回歐美時，大大提升台灣影視獎項的知名度，金馬獎一連幾屆炒熱話題，使金鐘獎也有樣學樣，請來台灣受歡迎的影集《檀島警騎》男主角傑克洛德、《三人行》男主角約翰瑞特等來參加頒獎典禮。也像金馬獎請來外語能力好的張艾嘉、蕭芳芳、胡因夢等擔任女主持人，以便和外國紅星嘉賓訪談，金鐘獎則有鄧麗君和他們同台、小小的交流，亦成為經典畫面。雖然現在的金馬獎頒獎典禮已經不常見到好萊塢巨星，金鐘獎典禮更是台灣藝人掛帥，當年的這些國外紅星造成的話題，永留資深觀眾的心中。第61屆金馬獎頒獎典禮將於23日（週六）於台北流行音樂中心舉行，可鎖定台視頻道同步收看頒獎典禮直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook、IG等社群平台陸續公開。