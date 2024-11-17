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台灣這一次舉辦2024世界12強棒球賽，帶動國內棒球熱潮，在大巨蛋戰績和票房都開出紅盤。不過在主辦比賽方面，似乎在一些細節上並沒有做到各隊滿意。根據《日刊體育》記者栗田尚樹報導，日本隊到台灣兩天的比賽都出現一些問題，15日是一段時間裡沒有派球僮，16日則是清洗的衣物歸還時沒分類，造成他們的一些麻煩。《日刊體育》透露，一位消息人士稱，在台日大戰這天，日本隊的洗衣服務出現問題。通常情況下，選手的制服、襪子和其他裝備歸還時會按照分類整理好，但當天卻以混在一起歸還，導致需要選手和工作人員花時間去分類。這樣的混亂對球隊準備產生了一定影響。另外他還指出在15日對戰韓國的比賽中，臺北大巨蛋曾出現棒球場支援人員短缺的情況。在一段時間內他們沒有球僮，這導致日本隊的器材管理員臨時必須去回收球棒，這都對球隊的運行產生了不便。球隊也私下對媒體表達了對於官方部分安排不佳表達了一些不滿或抱怨，稱這是他們在此比賽的「逆風」因素。事實上，在之前的世界12強賽記者會上，也有韓國媒體不滿大會的行事方式，批評記者會現場不給記者提問和沒有翻譯等問題，引發《韓聯社》、《首爾體育報》等媒體撰文批評。文中也提到，臺北大巨蛋是年度使用率相對較低的球場，每年僅進行30到40場比賽。因此這次比賽，場地的草皮質量和平整度也引起了日本部分球員的關注。內野手源田壯亮在守備時就必須特別防範草皮的影響，避免因場地因素導致失誤或意外。：選手的球衣和裝備被打亂，需自行重新分配。：韓國戰期間，球場一度缺少球僮，導致日本隊器材管理員必須臨時頂替。造成現場媒體不滿，記者會現場缺乏座椅，讓韓國總教練不滿怒道：「何必叫我來？」：台、韓在首日對於先發投手公布方式有歧異，韓國方面已經公布，但中華隊總教練按照大會規定交由官方等時間一到進行公布。