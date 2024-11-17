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中國江蘇無錫在16日晚間發生了無差別襲擊事件，一名21歲男應屆畢業生持刀闖入校園朝人群進行攻擊。目前已知造成8人死亡、17人受傷。警方聲明指出，該名男子疑似是因「考試不合格、未獲得畢業證書」而心生不滿才犯案。綜合媒體報導，一名21歲徐姓男子在11月16日晚間6點30分左右，持刀闖入位於中國江蘇無錫的無錫工藝職業技術學院，進入校園內隨即見人就砍。目前已知造成8人死亡，另有17人受傷。該徐姓男子在現場遭到逮捕。據警方聲明指出，徐姓男子是2024年的應屆畢業生，犯案動機疑似與「考試不合格、未獲畢業證書以及對實習薪酬不滿」有關。警方表示，徐姓男子被逮捕後承認所有的犯罪行為，背後是否有其他犯罪原因仍待釐清，善後處理也在持續進行中。目前這起案件仍在調查當中。這起襲擊事件是中國近期發生的最新一起重大傷亡事件。11日晚間，民眾正在珠海體育中心運動時，突然一輛越野車闖入並衝撞人群，導致35人死亡、超過40人受傷。在10月時，北京一所小學附近也傳出了持刀襲擊事件，當時警方逮捕了一名50歲男子。這次襲擊導致3名兒童在內共5人受傷；9月底，上海的一間超市也發生有男子持刀攻擊現場客人，造成3死、15傷的慘劇；同樣發生在9月，山東泰安傳出一輛巴士衝入當地一所學校外的人群中，導致11人死亡，13人受傷。