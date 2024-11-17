全聯福利中心現在已經是台灣超市界的霸主，因為據點多又方便，許多上班族、家庭主婦每週至少都要去全聯2次以上，其中非官方經營的臉書社團「我愛全聯好物老實說」最近就有不少網友分享隱藏功能，即許多廠商也都進駐在社團內，時不時就會舉辦多樣商品的抽獎，而且許多人都有中獎過，商品包羅萬象，有整箱泡麵、整箱咖啡豆通通都0元帶回家，引起廣大討論。
近日有許多網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「天啊剛加進來社團沒多久，竟然幸運抽中蔥餅餅乾兩大箱.....真的幸運值爆棚」、「剛加入看到社團內有很多抽獎文，不知道是不是真的，有沒有人有中獎過的經驗？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這裡面很多廠商，會常常舉辦新品試吃抽獎文喔，或者是一些在全聯很熱銷的商品也會舉辦抽獎，中過整箱滿漢大餐」、「中過一整箱的衛生棉，瞬間省好多錢，超級讚」、「這不是官方的社團，但很多廠商很願意在裡面分享跟試吃新品抽獎！」、「上個月剛抽到厚實奶茶粉，整箱共12袋的，真的超級爽。」
全聯社團成為婆媽獲資訊管道！非官方經營人數暴衝183萬人
事實上，全聯的號召力是真的非常大，「我愛全聯好物老實說」這個社團至今已經有超過183萬人加入，裡面經常會有許多民眾購買新品試吃的心得、踩雷心得或者是相關資訊情報，像是全聯開賣福袋、搶購贈品等等，都能透過這個社團了解到消息，許多婆媽也是在社團內時不時就被推坑好用、好吃的商品，進而到全聯購物。
《NOWnews》記者是在2020年時加入「我愛全聯好物老實說」臉書社團，該社團一開始人數真的只有3000人，經過四年多的時間，透過媒體報導也好，社群媒體也罷，該社團知名度越來越高，即便它不是官方的臉書社團，但人數已經爆衝到183萬人，跟好市多「好市多商品經驗老實說」最大量販社團226萬人僅43萬人，聲勢其實非常驚人。
全聯社團隱藏功能被挖出！內行人省好多錢
而網友們所說的全聯社團隱藏功能，就是除了分享全聯相關資訊之外，裡面有許多廠商也在裡頭，時不時都會有人舉辦抽獎大放送，有些是新品試吃，試用，有些則是老牌炒熱曝光度，像是泡麵、咖啡豆、衛生棉、氣泡水、零食等等你想得到能吃的東西，廠商都是舉辦抽獎整箱整箱送，通通0元，而且只需要留言就能夠參加抽獎，中獎文的數量多到隨便在社團內找都是一堆實例。
記者也曾經留言許多次，只可惜幸運目前還未降臨到我家，每一個月在「我愛全聯好物老實說」這個社團抽獎基本上都是抽不完，多次嘗試總有一天幸運兒也可能是你！記者也整理幾項目前正在「抽獎留言蒐集中的獎項」提供給民眾參考，想要抽獎的民眾，可以加入「我愛全聯好物老實說」，第一時間掌握全聯大小事之外，還有美食攻略、免費抽獎文等等，真的是個不錯的生活日常社團哦！
🟡臉書社團「我愛全聯好物老實說」抽獎留言蒐集中獎品
📍MOCCA摩卡咖啡豆（整箱6包咖啡豆）11月25日開獎
📍康寶極湯味系列湯底（一整袋10包）11月22日開獎
📍泡舒去去粉300克（2瓶） 11月20日開獎
📍泡麵滿漢大餐（一整箱4種口味隨機出貨）11月18日開獎
📍老協珍熬雞精（一整盒14入） 11月19日開獎
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