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▲「饗食天堂」被網友公認是台灣buffet界的門檻，表現以及價格來看，至少有80分的成績。（圖／NOWnews資料照）

▲饗賓集團旗下的buffet品牌「饗食天堂」以高CP值著名，下午茶最低只要698元就能吃到飽。（圖/Google評價）

▲饗食天堂雖然價格較為平價，不過食材以及食物都有在水準之上，被老饕公認是台灣buffet的基本標準。（圖/Google評價）

台灣人超愛吃buffet，不僅用餐時間長，選擇食材眾多，即便現在已經有許多buffet餐廳每餐要價破千元，但每到開放訂位時，名店仍然是一位難求。而就有網友討論，如果撇開那些高檔的自助式餐廳的話，，許多老饕都紛紛表示「比饗食天堂還難吃的百匯餐廳真的可以收起來了！」一名網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽包肥情報站」貼文指出「現在buffet的品牌真的太多了，有些高檔的就算你有錢也吃不到，貼文一出，不少老饕紛紛回應「其實吃到最後，真的會發現饗食天堂能當buffet先驅不是假的」、如果有在吃buffet餐廳的人一定都對「饗食天堂」不會感到陌生，，即便老饕一再回訪也吃不膩！饗食天堂最大的特色，記者實際查看Google評價以及美食社團，《NOWnews》記者正好這一年之間，去吃了饗賓集團各大buffet餐廳，包括旭集、饗饗以及饗食天堂3次，認真吃下來發現，如果說一般人需求來說，不要高級海鮮的話，，真不愧是被老饕公認的buffet界門檻的店家啊！分店：台中大遠百店、LALAPORT台中店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店價格：平日成人868元/兒童434元；假日成人968/兒童484元價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人868/兒童434元價格：平日成人968元/兒童484元；假日成人1068/兒童534元