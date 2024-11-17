台灣人超愛吃buffet，不僅用餐時間長，選擇食材眾多，即便現在已經有許多buffet餐廳每餐要價破千元，但每到開放訂位時，名店仍然是一位難求。而就有網友討論，如果撇開那些高檔的自助式餐廳的話，那台灣人所認為的「buffet門檻」到哪是哪間？結果答案以「饗食天堂」輾壓勝出，許多老饕都紛紛表示「比饗食天堂還難吃的百匯餐廳真的可以收起來了！」
一名網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽包肥情報站」貼文指出「現在buffet的品牌真的太多了，有些高檔的就算你有錢也吃不到，想問大家心目中覺得台灣buffet餐廳哪一間是門檻，我自己個人覺得是饗食天堂，價格公道CP值又高，水準也不差，大家覺得呢？」
貼文一出，不少老饕紛紛回應「其實吃到最後，真的會發現饗食天堂能當buffet先驅不是假的」、「饗食天堂真的一直是buffet界的門檻啊，比它難吃的都可以關一關了」、「還真的欸，饗食天堂價格不到千元，能吃到這麼多料理，真的水準CP值都兼具」、「饗食天堂就是buffet大概80分的分數，不會難吃也不會極好吃，贏在價格，如果比它分數低的，真的無法想像生意跟評價。」
饗食天堂公認台灣buffet門檻！「從桃園發跡23年」全台有11間店
如果有在吃buffet餐廳的人一定都對「饗食天堂」不會感到陌生，就是現在餐飲業界龍頭之一的「饗賓集團」旗下的自助百匯餐廳，2001年從桃園中壢區一家店開始發跡，時至今日經過了23年，分店已經從北到南都有，一共有11間分店，即便老饕一再回訪也吃不膩！
饗食天堂最大的特色，就是在這個集團、飯店buffet餐廳沒千元以上吃不到的年代，仍然在價格區間帶控制的非常好，最貴是假日晚餐時段1068元，不過最便宜則是下午茶時段，每個人竟然只要698元就能吃到飽！記者實際查看Google評價以及美食社團，有人吃了整整數年，回訪了50次、70次都有，大力讚賞饗食天堂的高CP值，是在buffet界中一個水準的標竿。
饗食天堂真的沒有輸！信義店真實開箱心得
《NOWnews》記者正好這一年之間，去吃了饗賓集團各大buffet餐廳，包括旭集、饗饗以及饗食天堂3次，認真吃下來發現，饗賓集團的經營模式真的把各個餐廳的訂位劃界的非常清楚，而饗食天堂雖然菜色比不贏旭集、饗饗，但是主攻小資族市場，以低價位吸引不同客群，同時推出對得起該價位的食物給客人，讓人偶爾想來個大餐還是會想選「饗食天堂」。
如果說一般人需求來說，不要高級海鮮的話，記者個人特愛「信義店饗食天堂」的表現，滿分10分已經可以給到8.5分的水平，從生魚片、炸物、台式熱炒、現切牛排、串燒類、湯類、蒸籠類、酒水類甚至到水果點心都不馬虎，別說下午茶最便宜的698元，以平日午餐868元、晚餐968元來看，表現真的是可圈可點，真不愧是被老饕公認的buffet界門檻的店家啊！
🟡饗食天堂
分店：台中大遠百店、LALAPORT台中店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店
📍午餐時段：11：30-14：00
價格：平日成人868元/兒童434元；假日成人968/兒童484元
📍下午茶時段：14：30-16：30
價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人868/兒童434元
📍下午茶時段：17：30-21：00
價格：平日成人968元/兒童484元；假日成人1068/兒童534元
根據官網介紹，以上價格均另加收10%服務費，未滿三歲以下之幼兒免費；三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒酌收200元；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價；十二歲（含）以上，以成人計價。
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貼文一出，不少老饕紛紛回應「其實吃到最後，真的會發現饗食天堂能當buffet先驅不是假的」、「饗食天堂真的一直是buffet界的門檻啊，比它難吃的都可以關一關了」、「還真的欸，饗食天堂價格不到千元，能吃到這麼多料理，真的水準CP值都兼具」、「饗食天堂就是buffet大概80分的分數，不會難吃也不會極好吃，贏在價格，如果比它分數低的，真的無法想像生意跟評價。」
饗食天堂公認台灣buffet門檻！「從桃園發跡23年」全台有11間店
如果有在吃buffet餐廳的人一定都對「饗食天堂」不會感到陌生，就是現在餐飲業界龍頭之一的「饗賓集團」旗下的自助百匯餐廳，2001年從桃園中壢區一家店開始發跡，時至今日經過了23年，分店已經從北到南都有，一共有11間分店，即便老饕一再回訪也吃不膩！
饗食天堂最大的特色，就是在這個集團、飯店buffet餐廳沒千元以上吃不到的年代，仍然在價格區間帶控制的非常好，最貴是假日晚餐時段1068元，不過最便宜則是下午茶時段，每個人竟然只要698元就能吃到飽！記者實際查看Google評價以及美食社團，有人吃了整整數年，回訪了50次、70次都有，大力讚賞饗食天堂的高CP值，是在buffet界中一個水準的標竿。
饗食天堂真的沒有輸！信義店真實開箱心得
《NOWnews》記者正好這一年之間，去吃了饗賓集團各大buffet餐廳，包括旭集、饗饗以及饗食天堂3次，認真吃下來發現，饗賓集團的經營模式真的把各個餐廳的訂位劃界的非常清楚，而饗食天堂雖然菜色比不贏旭集、饗饗，但是主攻小資族市場，以低價位吸引不同客群，同時推出對得起該價位的食物給客人，讓人偶爾想來個大餐還是會想選「饗食天堂」。
如果說一般人需求來說，不要高級海鮮的話，記者個人特愛「信義店饗食天堂」的表現，滿分10分已經可以給到8.5分的水平，從生魚片、炸物、台式熱炒、現切牛排、串燒類、湯類、蒸籠類、酒水類甚至到水果點心都不馬虎，別說下午茶最便宜的698元，以平日午餐868元、晚餐968元來看，表現真的是可圈可點，真不愧是被老饕公認的buffet界門檻的店家啊！
🟡饗食天堂
分店：台中大遠百店、LALAPORT台中店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店
📍午餐時段：11：30-14：00
價格：平日成人868元/兒童434元；假日成人968/兒童484元
📍下午茶時段：14：30-16：30
價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人868/兒童434元
📍下午茶時段：17：30-21：00
價格：平日成人968元/兒童484元；假日成人1068/兒童534元
根據官網介紹，以上價格均另加收10%服務費，未滿三歲以下之幼兒免費；三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒酌收200元；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價；十二歲（含）以上，以成人計價。