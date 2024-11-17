我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萬宜颱風在16日晚間近9點登陸菲律賓東部小島。（圖／菲律賓氣象局）

強烈颱風萬宜即將直撲菲律賓呂宋島，而在登陸呂宋前，16日晚間率先登陸菲律賓東部加丹杜安尼斯島（Catanduanes），為當地帶來狂風暴雨，菲律賓氣象局（PAGASA）已發出等級最高的5號颱風警報，強制疏散18萬人。萬宜颱風在周六早上增強為強烈颱風，中央氣象署一度將強度調整至近中心最大風速每秒60m/s，一舉奪下今年最強「風王」寶座。根據菲律賓氣象局最新路徑資料，萬宜颱風（菲律賓命名為Pepito）中心16日晚間率先登陸菲律賓東部的加丹杜安尼斯島（Catanduanes）隨後出海，颱風眼在登陸後一度填塞，後再度出現。菲律賓官員在颱風來臨前緊急疏散居民18萬人，為潛在的災難性和危及生命的情況做好準備，並警告這場風暴可能會給菲律賓最大、人口最多的島嶼呂宋島和中部比科爾地區帶來土石流、洪水和風暴潮。菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，以5號警報為最強、1號最弱，在萬宜颱風靠近時，加丹杜安尼斯島處於5號警報，意味風速可能達每小時185公里以上，呂宋島中部與南部地區則發布4號警報。菲律賓國家通訊社(PNA)報導，萬宜颱風登陸，導致卡坦杜內斯島省電力中斷，從當地居民拍攝的狂風暴雨的影片可看到民眾完全受困，且在深夜襲擊島上。當地省長庫阿（Joseph Boboy Cua）在臉書上發文請求為當地祈禱。希望大家不要忘記卡坦杜內斯，並呼籲各界能在颱風離開後能夠為島上提供救援物資，包含電力恢復等幫助。值得注意的是，這已是這短短十天內菲律賓第4個颱風登陸，包含銀杏、桔梗、天兔和萬宜，除了桔梗之外，根據JTWC所公布的強度，另外三個強度更是都達到至少四級颶風水準，其中萬宜強度更是來到五級颶風的標準。