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▲萊維特（Karoline Leavitt）在大選期間時常上媒體為川普辯護，並砲轟美國主流媒體。（圖／karolineleavitt IG）

美國總統當選人川普（Donald Trump）近一周接連公布未來的內閣人事布局，16日又宣布啟用競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）擔任新一任的白宮新聞秘書，她也將打破史上最年輕的白宮發言人紀錄。川普宣布啟用競選團隊內的重要人物萊維特作為白宮發言人，川普也在聲明中盛讚萊維特「聰明、強悍，且已證明是個非常有效率的溝通好手」，川普對她有絕對的信心，認為她在白宮發言台上會有出色的表現，協助傳遞訊息給美國人民。現年27歲的萊維特來自新罕布夏州，在學期間曾在福斯新聞實習，早在川普首次當選總統的任期，就從白宮新聞聯絡處的實習生發跡，進一步擔任過助理新聞秘書的角色。在川普卸任後，萊維特仍不斷在公眾場合為川普辯護和發聲，成為最忠實的川普護衛隊，她在2022年在家鄉新罕布什爾州角逐聯邦眾議員，但最終不敵民主黨人選。此外，她還曾擔任過聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）的新聞聯絡主任。事實上，萊維特今年7月於川普競選期間生產，並在生產完後立即繼續投入競選工作，頻頻在保守派媒體上砲轟反擊美國主流媒體對川普的攻擊。白宮史上從未有過30歲以下的發言人，萊維特若就任，將打破史上最年輕紀錄，現任拜登政府的白宮新聞秘書則是尚皮耶（KarineJean-Pierre）。