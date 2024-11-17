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▲台南人開喝星巴克康橋門市「買一送一」限店優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲統一時代百貨台北店夢廣場「愛・Sharing｜倫敦奇幻冒險市場」開逛了。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲今年耶誕走訪倫敦古老市集及童趣十足的甜點店吧。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲星巴克倫敦奇幻主題系列馬克杯、飲料袋，鐵盒餅乾，設計好繽紛。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲路易莎咖啡買一送一外送享優惠。（圖／業者提供）

天兔颱風剛解除威脅，又有號稱今年最強颱風「萬宜」將影響台灣天氣，快喝杯咖啡優惠壓壓驚！星巴克「買一送一」康橋門市限店優惠，台南人喝起來；明（18）日全台門市「全品項第二杯半價」爽喝星冰樂；統一時代百貨台北店夢廣場開逛「愛・Sharing｜倫敦奇幻冒險市場」。台南人衝一波！Par K* Avenue星巴克康橋門市祭出獨家優惠，今11月17日最後一天17:00-24:00，星巴克康橋門市好友分享優惠，凡點購兩杯大杯(含)以上相同容量/口味/冰熱皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。地址：台南市永康區東橋八街 90、92、96號星巴克明11月18日推出「繼續加油！一起喝咖啡，一起集氣！11/18限定 第二杯半價」優惠活動，，開喝星冰樂、太妃核果風味那堤折扣啦提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克Bearista約大家一起探索充滿韻味的倫敦街頭！「愛・Sharing」每年選定一個主題城市展現聖誕氛圍，今年在台北時代百貨2F夢廣場打造英國「倫敦奇幻冒險市場」，超現實想像結合出倫敦古老市集及童趣十足的甜點店，搭配絢麗繽紛的色彩，烘托人文與藝術氣息；18:00後每整點半還有幻變「燈光秀」可欣賞，是信義區不可錯過的耶誕饗宴。星巴克也全新推出倫敦奇幻主題系列，巧妙融合倫敦標記性地標與奇幻元素，誕生別出心裁的馬克杯、隨行杯袋和英倫士兵小熊鑰匙圈；還搭配英國主題以普普拼貼風格設計「英倫星夜綜合巧克力盒」，內含覆盆莓及鹽之花兩種不同風味黑巧克力片，酸甜苦鹹的耶誕繽紛口味。路易莎咖啡即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠！包括喝莊園美式、西西里咖啡都有「買一送一」可以喝。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。