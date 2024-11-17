2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（16）日晚間以1：3不敵日本隊，目前在B組預賽取得2勝1敗的成績，暫居分組第二，而中華隊今日將繼續在台北大巨蛋迎戰澳洲隊，只要能夠順利贏球，加上日本贏下古巴，那麼中華隊就能夠與日本攜手闖進4強。不過稍早WBSC（世界棒壘球綜會）官網也點出中華隊的隱憂，那就是團隊的打擊火力部分。
WBSC撰文點中華隊隱憂 打擊火力較為匱乏
WBSC官網稍早發文指出，中華隊本屆賽會到目前為止的打線火力，表現並不能算是非常理想，前3場比賽僅攻下9分，團隊打擊率只有0.200，長打率為0.344，上壘率則為0.270 ，但是中華隊靠著表現優異的的投手群成功拿到2勝。至於中華隊陣中表現最佳的打者，則是隊長陳傑憲，他目前共打出7支安打，打擊率高達0.636，也暫居賽會的打擊王。
至於今日中華隊的對手澳洲隊，在打擊部分的表現，稍為優於台灣，團隊打擊三圍為.242/.330/.389，3場比賽下來共敲出23安，得到11分，其中Travis Bazzana和Aaron Whitefield各敲出4支安打，至於Robbie Perkins則以4分打點排行球隊第一。
中華隊今推派郭俊麟先發 澳洲派出Neunborn迎戰
中華隊今日將推派右投郭俊麟擔綱先發，本季他透過交易來到統一獅隊後，全年共出賽20場，包括14場先發，戰績3勝7敗，防禦率則為4.74，本季郭俊麟的最佳表現，是在7月10日對陣味全龍投出生涯第一場完封勝。
澳洲今日則派出Mitch Neunborn擔綱先發，他在本屆12強有過一次出賽，中繼1局被敲2安失掉1分。本季Neunborn在小聯盟29場出賽，包含15場先發，成績7勝6敗、防禦率3.15。Neunborn擁有不錯的三振能力，但控球準度較差，主要球種為滑球、變速球及指叉球，其中指叉球下墜幅度大、迷惑性強。
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WBSC官網稍早發文指出，中華隊本屆賽會到目前為止的打線火力，表現並不能算是非常理想，前3場比賽僅攻下9分，團隊打擊率只有0.200，長打率為0.344，上壘率則為0.270 ，但是中華隊靠著表現優異的的投手群成功拿到2勝。至於中華隊陣中表現最佳的打者，則是隊長陳傑憲，他目前共打出7支安打，打擊率高達0.636，也暫居賽會的打擊王。
至於今日中華隊的對手澳洲隊，在打擊部分的表現，稍為優於台灣，團隊打擊三圍為.242/.330/.389，3場比賽下來共敲出23安，得到11分，其中Travis Bazzana和Aaron Whitefield各敲出4支安打，至於Robbie Perkins則以4分打點排行球隊第一。
中華隊今推派郭俊麟先發 澳洲派出Neunborn迎戰
中華隊今日將推派右投郭俊麟擔綱先發，本季他透過交易來到統一獅隊後，全年共出賽20場，包括14場先發，戰績3勝7敗，防禦率則為4.74，本季郭俊麟的最佳表現，是在7月10日對陣味全龍投出生涯第一場完封勝。
澳洲今日則派出Mitch Neunborn擔綱先發，他在本屆12強有過一次出賽，中繼1局被敲2安失掉1分。本季Neunborn在小聯盟29場出賽，包含15場先發，成績7勝6敗、防禦率3.15。Neunborn擁有不錯的三振能力，但控球準度較差，主要球種為滑球、變速球及指叉球，其中指叉球下墜幅度大、迷惑性強。
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