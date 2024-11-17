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▲世界棒球12強中華隊對上日本隊，投手群表現優異只失掉3分，但打線被封鎖只靠著陽春全壘打攻下1分，終場以1:3不敵日本隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（16）日晚間以1：3不敵日本隊，目前在B組預賽取得2勝1敗的成績，暫居分組第二，而中華隊今日將繼續在台北大巨蛋迎戰澳洲隊，只要能夠順利贏球，加上日本贏下古巴，那麼中華隊就能夠與日本攜手闖進4強。WBSC官網稍早發文指出，，團隊打擊率只有0.200，長打率為0.344，上壘率則為0.270 ，但是中華隊靠著表現優異的的投手群成功拿到2勝。至於中華隊陣中表現最佳的打者，則是隊長陳傑憲，他目前共打出7支安打，打擊率高達0.636，也暫居賽會的打擊王。至於今日中華隊的對手澳洲隊，在打擊部分的表現，稍為優於台灣，團隊打擊三圍為.242/.330/.389，至於Robbie Perkins則以4分打點排行球隊第一。中華隊今日將推派右投郭俊麟擔綱先發，本季他透過交易來到統一獅隊後，，本季郭俊麟的最佳表現，是在7月10日對陣味全龍投出生涯第一場完封勝。澳洲今日則派出Mitch Neunborn擔綱先發，他在本屆12強有過一次出賽，中繼1局被敲2安失掉1分。。Neunborn擁有不錯的三振能力，但控球準度較差，主要球種為滑球、變速球及指叉球，其中指叉球下墜幅度大、迷惑性強。