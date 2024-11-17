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美國總統拜登在卸任前，與中國國家主席習近平進行最後一次拜習會，兩人在APEC峰會場邊進行會晤。拜登於拜習會後透過白宮發布聲明，他提到，在與習近平的會面中，他呼籲中國停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。拜登也強調美國一中政策不變，以台灣關係法、三項聯合公報及六項保證為指引。同時，根據路透與法新社報導提到，拜登在會上也當場坦言，他與習近平意見並不是每次都一致，但兩人的討論都是真誠的，他也呼籲，中美不能讓任何競爭演變成衝突。這是兩國的責任，習近平則稱，中美要從兩國人民福祉和國際社會共同利益出發，作出明智選擇，繼續尋求兩大國相處之道，實現中美兩國長期和平穩定共存。習近平強調中美會保持對話，持續擴大合作，同時也罕見坦言兩國關係有時會有起伏。