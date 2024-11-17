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生涯敲出696支全壘打的前紐約洋基名將「A-Rod」Alex Rodriguez近期在日本東京上節目，他也提到洛杉磯道奇隊球星大谷翔平本季「54轟59盜」的表現，直言對方「就像是大學生在和小學生比賽」，在比賽中鶴立雞群。也表示大谷就像是在和Barry Bonds、R. Henderson和Roger Clemens的綜合體，一人可抵三人。在這位不世出球星的帶動下，A-Rod很看好未來日本棒球發展，認為有可能將稱霸世界，若有「棒球股票」這種東西，他一定會狂買日本。本季，大谷成為史上第6位完成40轟40盜壘的球員，也是史上第一位達成50轟50盜的球員，A-Rod在1998年效力於水手隊時也曾打出了42轟46盜壘，他清楚這有多困難，所以給予大谷很高的評價：「通常情況下，如果你很有力量，你的腳程就不會很快。相反，如果你的腳程很快，你就沒有那麼大的力量。如過還有10 場比賽，我想他（大谷）可以取得60轟60盜 的成績。」對於大谷的高水平能力，他解釋說，「簡單來說，他不是一名球員，而是三名球員。A-Rod表示，大谷翔平就是生涯354勝的Clemens、762轟的Bonds和1406盜的R. Henderson的綜合體。「我唯一可以與之比較的人是Babe Ruth。當我看大谷比賽時，就像是一個大學生與一群小學生比賽一樣，他是最高、最快，且擁有最大的力量。」這是A-Rod自2004年洋基隊在東京巨蛋打開幕戰以來，時隔20年再次訪問日本，目前他人也在東京觀光。Rodriguez對日本球員近年來的表現印象深刻，而不僅僅是大谷，他說：「展望10年、20年後的未來，如果棒球有股票，我想買很多日本棒球股票。我可以想像日本將成為世界第一。」不過對於大谷的未來，A-Rod一如既往地保守看待：「明年他要打擊還要投球，隨著年齡的增長，可能很難再像今年這麼活躍，讓我們期待吧。」