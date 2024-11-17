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▲17日凌晨，高雄林園區某民宅發生命案，劉姓男子與黃姓男子有糾紛，夥同另外2人持刀前往尋仇，黃男遭失去生命徵象，送醫搶救宣告不治。（圖／翻攝畫面）

17日凌晨，高雄市林園區大義路某民宅，發生砍人凶殺命案，20歲的劉姓男子與黃姓男子有糾紛，劉男透過社群軟體，得知黃男要幫友人慶生，因此夥同另外2人持刀前往尋仇，3男一進屋隨即朝黃男發動攻擊，現場阻止的呂男也被波及，黃男遭刺失血過多，當場失去生命徵象，送醫搶救宣告不治。警方獲報後循線追查，案發後約2小時逮捕劉男等3人到案，訊後依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。據了解，主嫌劉男供稱，過去曾被黃男毆打，因此懷恨在心，昨天晚間透過社群軟體，得知黃男要去大義路朋友家開生日派對，因此夥同另外2名黃姓男子(33歲、35歲)前往尋仇。過程中，現場的呂男試圖阻止，也被刀子劃傷，黃男遭砍後大出血，當場失去呼吸心跳。警消獲報後趕抵，將黃男送醫搶救仍不治，案發後劉男等人逃離現場，被警方循線逮捕，訊後依法移送偵辦。