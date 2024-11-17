我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年世界12強棒球賽，中華隊在昨（17）日以1：3敗給日本隊，吞下賽會首敗，台灣在過往國際賽對上日本全職業陣容目前戰績是0勝9敗，但差距確實正在縮小。而回顧過往台日戰內容，2次只輸1分的比賽都是王建民主投的，也讓球迷感嘆：「老王先發才有鍋貼吃」、「僅有他能對抗」。過去中華隊對上日本隊，在國際賽且是職業陣容出戰的情況下，是0勝9敗的戰績，沒有贏過。不過在昨天中華隊打出一場比分相近的比賽，只可惜打線遭到才木浩人壓制，最終以1：3輸球。過去對日本9場比賽推派出的先發投手有：許銘傑（亞錦賽）、王建民 （奧運 ）、許竹見（經典賽）、陽建福（亞錦賽）、許文雄（奧運）、王建民（經典賽）、廖乙忠（12強）、陳柏清（12強），以及亞冠賽的古林睿煬。而日本方面則有松坂大輔、上原浩治、松阪大輔、松坂大輔、達比修有、涌井秀章、能見篤史、今永昇太、赤星優志、才木浩人，一字排開全是日本職棒明星隊的王牌投手陣容。由王建民在2004年奧運以及2013年WBC經典賽主投的兩次應該是距離勝利最近的兩次，特別是2013年一路取得領先、甚至只差一個出局數，可惜最終遭到翻盤。他兩次先發的表現非別是6又2/3局失3分（奧運），6局無失分（WBC）的表現，但也可以看出最近幾次交手，台日雙方的差距正在縮小，昨天中華隊打線雖然一路被壓制，但先發投手陳柏清和牛棚也將失分控制在可以追的範圍內，都有機會贏球。近期有球迷在網路上分享台日對抗先發投手整理表，球迷們看到也感嘆：「只有王建民壓住啊」、「只有王建民能對抗」、「日本輸一分都要靠王建民這種3a等級的」、「老王先發才有鍋貼吃」、「不愧是老王QQ」、「王真的是台灣棒球頂點」。