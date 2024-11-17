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16日下午，彰化縣二林鎮光復路某民宅，發生兇殺命案，50歲蔡姓女子遭林姓前夫持水果刀砍死，據悉，林男當時持刀欲攻擊蔡女的26歲女兒，蔡女為保護女兒擋刀慘死。案發後不久，警方循線於埤頭鄉逮捕林男，全案持續偵辦中。據了解，蔡女與林男已離婚但還同住，雙方經常發生爭執，蔡女還申請過保護令，16日下午，2人疑似又發生爭執，林男一怒之下持刀欲攻擊，蔡女與另一個前夫生的女兒上前阻止，眼看林男要攻擊女兒，蔡女上前擋刀卻被砍傷多處，當場失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。林男犯案後逃離現場，過程中偷竊一部機車逃跑，警方調閱監視器畫面，於埤頭鄉逮獲林男。附近鄰居透露，蔡女為人熱心善良，為照顧母親才搬回該處，但前夫疑似有酗酒習慣，雙方常發生爭吵，未料竟發生憾事，令人唏噓不已。