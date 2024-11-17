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▲ (G)I-DLE對台上的NewJeans比愛心。（圖／Korea Grand Music Awards）

▲NewJeans向公司下最後通牒，若不接受她們的要求就要解約。（圖／NewJeans IG）

在昨日舉行的頒獎典禮2024 Korea Grand Music Awards中，NewJeans拿下「最佳藝人」，在發表感言時，Hanni坦言不知道還能當NewJeans到何時，Danielle則說：「即便我們不再是NewJeans，NewJeans Never Die」，一席話讓在台下的(G)I-DLE都忍不住眼泛淚光。成員們發表得獎感言時，Hanni坦言：「老實說，我們不知道還能作為『NewJeans』到什麼時候，但我們5個人和Bunnies（粉絲名）之間的關係，是無法被破壞的，一起堅持到最後吧！」Danielle則喊話：「就算我們不再是NewJeans，NewJeans Never Die」，展現對團體和粉絲的堅定承諾。台下的(G)I-DLE成員紛紛對台上NewJeans比愛心，Danielle也微笑回應了相同的愛心手勢，小娟、薇娟似乎被感言感動到，眼泛淚光並做出擦眼淚的動作。閔熙珍與Hybe娛樂的內部糾紛已持續超過半年，日前閔熙珍被Hybe娛樂解僱，不再擔任子公司ADOR代表，不過依然是NewJeans的製作人。NewJeans成員們則一直都選擇支持閔熙珍，9月時還直接開直播，要求公司讓閔熙珍回歸代表一職，然而公司並無理會。近日她們向所屬公司ADOR提出：「若不接受糾正要求，我們將解除專屬合同。」似乎是最後通牒。而若是真的解約，NewJeans恐怕需支付鉅額賠償金，甚至可能失去團體名稱。