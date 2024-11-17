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▲世界棒球12強日本隊先發投手才木浩人，昨日對上中華隊最終繳出5.2局無失分的好表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（16）日在台北大巨蛋迎戰日本隊，最終日本靠著先發投手才木浩人繳出主投5.2局無失分的優質先發，以及後續投手群接力守成，終場日本就以3：1擊敗中華隊，目前在B組取得3勝0敗的成績，只要今晚擊敗古巴就能夠順利晉級。而賽後才木浩人則被問到，根據日媒《日刊體育》稍早撰文指出，，本季在大聯盟先發投手中，都找不到的每分鐘2700轉以上的轉速連發。而才木在身高189公分的高挑身材下，投球的角度球路等等，也會不斷給對方打者帶來一定的壓力。而昨日面對中華隊的比賽，才木浩人確實在場上屢屢飆出「亮紅燈」的快速球，速球幾乎都在150公里以上，搭配上相當出色的轉速，也讓中華隊的打者難以招架，賽後才木浩人受訪時表示：「能夠得到隊友的3分援護，這讓我能以較為輕鬆的心情在場上投球。。」日本隊監督井端弘和，對於才木浩人的表現同樣給予相當高的讚譽，，基本上全場球迷都是為中華隊應援，但他相信這樣的氛圍和環境對才木來說，是很好的磨練和體驗。井端弘和說到：「。他之後還有機會先發，希望他下一場還能夠繳出和這場一樣的表現。」