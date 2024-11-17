2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（16）日在台北大巨蛋迎戰日本隊，最終日本靠著先發投手才木浩人繳出主投5.2局無失分的優質先發，以及後續投手群接力守成，終場日本就以3：1擊敗中華隊，目前在B組取得3勝0敗的成績，只要今晚擊敗古巴就能夠順利晉級。而賽後才木浩人則被問到，自己對於面臨完全客場的情況下，是如何去應對的，他則表示：「當作球迷都在替我加油。」
才木浩人速球轉速驚人 中華隊難以招架
根據日媒《日刊體育》稍早撰文指出，才木浩人的招牌快速球，在國際賽場上依然相當銳利，本季在大聯盟先發投手中，都找不到的每分鐘2700轉以上的轉速連發。而才木在身高189公分的高挑身材下，投球的角度球路等等，也會不斷給對方打者帶來一定的壓力。
而昨日面對中華隊的比賽，才木浩人確實在場上屢屢飆出「亮紅燈」的快速球，速球幾乎都在150公里以上，搭配上相當出色的轉速，也讓中華隊的打者難以招架，最終他繳出5.2局無失分的內容，也成為日本隊此戰贏球一大功臣。
才木坦言台灣應援驚人 當作他們在替自己加油
賽後才木浩人受訪時表示：「能夠得到隊友的3分援護，這讓我能以較為輕鬆的心情在場上投球。雖然台灣的應援聲勢很驚人，而我最後也有點用力過猛，但能夠無失分結束，我對此很開心。」
日本隊監督井端弘和，對於才木浩人的表現同樣給予相當高的讚譽，他表示這場比賽的氛圍，和在日本打比賽時完全相反，基本上全場球迷都是為中華隊應援，但他相信這樣的氛圍和環境對才木來說，是很好的磨練和體驗。
井端弘和說到：「他（才木浩人）已經投得非常出色了，給他的分數是100分。他之後還有機會先發，希望他下一場還能夠繳出和這場一樣的表現。」
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根據日媒《日刊體育》稍早撰文指出，才木浩人的招牌快速球，在國際賽場上依然相當銳利，本季在大聯盟先發投手中，都找不到的每分鐘2700轉以上的轉速連發。而才木在身高189公分的高挑身材下，投球的角度球路等等，也會不斷給對方打者帶來一定的壓力。
而昨日面對中華隊的比賽，才木浩人確實在場上屢屢飆出「亮紅燈」的快速球，速球幾乎都在150公里以上，搭配上相當出色的轉速，也讓中華隊的打者難以招架，最終他繳出5.2局無失分的內容，也成為日本隊此戰贏球一大功臣。
才木坦言台灣應援驚人 當作他們在替自己加油
賽後才木浩人受訪時表示：「能夠得到隊友的3分援護，這讓我能以較為輕鬆的心情在場上投球。雖然台灣的應援聲勢很驚人，而我最後也有點用力過猛，但能夠無失分結束，我對此很開心。」
日本隊監督井端弘和，對於才木浩人的表現同樣給予相當高的讚譽，他表示這場比賽的氛圍，和在日本打比賽時完全相反，基本上全場球迷都是為中華隊應援，但他相信這樣的氛圍和環境對才木來說，是很好的磨練和體驗。
井端弘和說到：「他（才木浩人）已經投得非常出色了，給他的分數是100分。他之後還有機會先發，希望他下一場還能夠繳出和這場一樣的表現。」
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