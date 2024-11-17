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▲16日晚間，台北信義區松隆路上，一對情侶酒後發生爭吵，陳姓警員前往處理，不料卻被女方咬傷手指，遭警方當場壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

16日晚間，台北市信義區松隆路上，一對情侶酒後發生爭吵，三張犁派出所24歲陳姓警員前往處理，不料卻被女方咬傷手指，遭警方當場壓制逮捕，陳姓員警與女子均被送醫救治。據了解，該名40歲女子酒後與男友當街爭吵，員警獲報後趕往處理，未料女子酒醉失控、情緒激動，一步想衝到馬路上，又企圖咬舌自盡等脫序行為，陳姓警員急忙制止，女子不滿竟攻擊員警，甚至咬傷員警手指。陳姓警員被咬傷，右手中指、左手食指有挫傷滲血情形，女子被現場壓制逮捕，均送往台北醫學大學附設醫院救治。該女子涉犯妨害公務、傷害罪嫌，將依法送辦。