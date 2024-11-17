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《紐約郵報》知名記者Jon Heyman於16日在社交媒體上透露，關於今年冬天休賽季從紐約洋基成為自由球員的外野手Juan Soto，在競爭激烈的市場爭奪戰之後，已有4支球隊脫穎而出，分別是：多倫多藍鳥、波士頓紅襪、紐約洋基和紐約大都會。Jon Heyman表示，目前藍鳥和紅襪的球隊老闆已向Soto進行簡報，並計劃在未來幾天內進行更多接觸。藍鳥隊去年曾接近與大谷翔平進行面談，但最終未能成功簽下他。目前，根據多家美國媒體的消息，除了藍鳥和紅襪，洋基隊和紐約大都會隊也積極爭取Soto，兩隊的老闆也都會親自參與面談。另一方面，洛杉磯道奇隊似乎將重心放在與外野手Teoscar Hernandez的續約談判上，再加上大谷已經佔了一個指定打擊名額，因此他們對Soto的興趣不如其他球隊明顯。因此，雖然不排除後續有其他球隊突然插手的可能性，但Soto的簽約競爭似乎基本上主要會在洋基、大都會、紅襪和藍鳥這4支球隊間展開。現年26歲的Soto，19歲便登上大聯盟舞台，7年職業生涯中已累積201支全壘打。他不僅是頂尖的重砲手，還以出色的選球能力著稱，職業生涯的上壘率高達4成21。此外，他曾兩度參與世界大賽，拿過一次冠軍，具備豐富的大賽經驗。據悉，Soto的經紀人波拉斯（Scott Boras），計劃充分利用索托的年輕、經驗及頂級實力，爭取達成一份創紀錄的「超大合約」，甚至有意挑戰去年大谷翔平締造的7億美元的天價合約。雖然目前尚未進入正式報價階段，但毫無疑問，Soto的最終簽約將是一筆「巨額合約」。