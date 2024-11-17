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▲17日上午，台北市中正區忠孝東路、鎮江街口，一台公車疑遭後車追撞，波及一台計程車及機車，還有一名行人遭捲入車底，現場約13位民眾受傷。（圖／翻攝畫面）

▲17日上午，台北市中正區忠孝東路、鎮江街口，一台公車疑遭後車追撞，波及一台計程車及機車，還有一名行人遭捲入車底，現場約13位民眾受傷。（圖／翻攝畫面）

17日上午9時許，台北市中正區忠孝東路、鎮江街口，靠近喜來登飯店旁，一台公車準備右轉，因有行人正在過馬路，公車停等禮讓，未料後方公車反應不及追撞，導致前方公車往前衝，撞擊一台計程車及機車，還有一名行人遭捲入車底，現場約13位民眾因此受傷，詳細肇事原因還要再釐清。據了解，車禍發生後，台北市消防局獲報，立即派遣消防車6輛、指揮車2輛、救護車13輛及消防救護人員46人馳援，現場約13人受傷，其中捲進車底的為年約50歲的女性，救出後無生命跡象，緊急送往台大醫院搶救中。