我是廣告 請繼續往下閱讀

NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（17）日迎來第60集，本集節目由主持人鞋頭18哥，。若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。現代科技日新月異，詐騙的手法也可說是層出不窮，許多人都有在網路上遭到詐騙的經歷，18哥首先在節目上分享到：「這次是在買Kobe 8代時中招了，這雙鞋如果在台灣官網上有買到，再售價其實沒有破萬，，沒想到向他購買時，最後竟然大意被騙了。」18哥隨後也表示，如果真的不幸遭遇詐騙，可以透過相關的程序保障自己的權益，「跟大家分享一下，後續處理的方式很簡單，就是把你的匯款紀錄，還有對話紀錄，然後就是先打165（反詐騙專線），確認轉帳的帳號是不是真的有問題。主持人大隻哥最後也在節目上呼籲，若要透過網路購買時下熱門的球鞋，必須要慎選平台，以免遭到詐騙，「，不然就是要向品牌經銷商或代理商去做選購，我覺得這才是最重要的。」