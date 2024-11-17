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▲何如芸過往演出過多部八點檔，對於劇中描述長壽劇的橋段十分有共鳴。（圖／何如芸臉書）

▲何如芸感嘆劇本說的是演藝圈的故事，演的卻是人生。（圖／何如芸臉書）

Netflix影集《影后》由演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮主演，劇情揭露演藝圈背後的真實生態，開播以來話題不斷。女星何如芸昨（16）日在臉書寫下觀影後心得，除了證實演藝圈3內幕外，她更直呼共感太強，看完「只想去找經紀人下跪」。何如芸昨日在臉書發表1篇名為「影后之後的影後」的文章，她先是坦言這些年自己惹出來的事沒少過：「在整整20年，輪迴之後硬是要跑回來，還趕不走。」因此想向經紀人致上十二萬分的敬意。由於何如芸早年拍八點檔成名，當她看到《影后》中描述八點檔長壽劇的橋段時相當有感，她坦言：「看到我的健檢報告GOT、GPT（肝臟損傷指標）有紅字，我只能說，我們真的是用生命在演戲的。」此外，何如芸稱某些人看似擁有甜美的臉孔看起來無害，但實際上殺傷力最強：「不要問，你會怕！」並透露女演員翻臉是棚內天天上演的戲碼，不過彼此卻有著微妙的關係：「此生最了解彼此的又是對方，因為我們有共同的語言。有這種朋友誰還需要敵人？」何如芸認為這部劇雖然說的是演藝圈的故事，但演的其實就是人生，因為在劇中可以輕易找到自己人生中的某片拼圖，文末她說道：「戲棚下站久了，就是你的！劇中每位知名女演員都是40+，學妹們，衝啊！」