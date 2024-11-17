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不含金控業的全體上市公司Q3獲利統計出爐，累積今年前3季營業收入29兆190億元，年成長3兆465億元，增幅11.73%；前三季稅前淨利3兆425億元，較去年同期成長6745億元，增幅28.48%。證交所表示，本國上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，反映出國內企業於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。根據證交所資料顯示，前3季有獲利的上市公司共計821家，約占8成以上，年增594家。其中，獲利成長產業如半導體業與電腦及周邊設備業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。另外，航運業面臨地緣政治及淨零轉型等挑戰，掌握運價上漲先機，靈活調度運力，展現卓越的增長韌性。獲利衰退產業主要有塑膠工業、油電燃氣業及食品工業。塑膠工業受同業產能投放及轉投資收益衰退，導致獲利銳減；油電燃氣業則因原油價格疲軟，使獲利衰退；食品工業排除基期一次性利益後，獲利實為成長，主要原因是國內景氣復甦，內需消費活絡。