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中國江蘇無錫16日晚間發生了無差別砍人事件，一名21歲男子闖入校園針對人群攻擊造成8死17傷，許多畫面在中國社群平台流傳，甚至有學生擔憂遭砍，躲在宿舍內用桌椅擋住門，但這起重大殺人事件也被中國社群微博擋住，竟登不上關鍵詞熱搜。中國宜興市公安指出，16日深夜接獲通報，無錫工藝職業技術學院晚間6時30分發生持刀傷人案件，共造成8死17傷，犯嫌當場被逮。公安初步調查宣稱，21歲的犯罪嫌疑人徐某金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書，且對實習報酬不滿，憤而回到校園行凶，指稱男子對犯行供認不諱。社群平台流傳許多事發當下畫面，可看到兇手闖入教室和宿舍內砍人，許多學生倒地不起，也有學生擔憂遭砍，用書桌擋住宿舍門防止兇手闖入。有學生擋住了兇嫌避免一死，中國社群也擋住了消息避免成為熱議焦點，在微博上搜尋無錫高校持刀傷人事件等關鍵詞，一度全數顯示該主題內容未予顯示等內容，現也僅有公安資訊在社群平台上。值得注意的是，中國近期不斷爆發大規模攻擊殺人案件，先前珠海惡意衝撞事件後，中國國家主席習近平曾重批此案「性質極其惡劣」，要依法嚴懲凶手。在無錫砍人事件發生後，重大事件竟意外無法登上微博前50大熱搜。