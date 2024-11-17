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▲世界棒球12強日本隊中繼投手北山亘基，被戴培峰開轟，直言大巨蛋的氛圍是他前所未有的體驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

在昨天的第3屆WBSC世界棒球12強賽，中華隊在臺北大巨蛋以1：3不敵日本，吞下首敗。比賽中亮點的一刻是戴培峰從北山亘基手中敲出陽春砲，讓主場球迷陷入沸騰，當下整座球場震動的情況，連北山本人賽後都感到印象深刻，直言這是人生中未有之體驗，甚至感覺到「連記者席都在搖晃」。此役為了不讓才木浩人的「讓客場安靜」的說法得逞，大巨蛋的台灣球迷似乎比前幾場更熱情加油，除了右外野一小角日本加油團之外，絕大部分的觀眾都在為中華隊吶喊，日本球員在這種環境下艱苦戰鬥。日本投手北山亘基也是在台式應援的獨特氛圍中上場，作為第3任投手於第7局登板的他，先解決了兩名打者後，面對中華隊的第8棒捕手戴培峰時，一顆進到紅中的直球被擊出右外野陽春炮，球場瞬間沸騰，場內聲浪甚至讓「記者席都感覺在搖晃」。北山坦言，當下站在投手丘上，感受到那種「彷彿整個球場在震動」的能量，形容這是「人生中的第一次經歷」。不過北山後續很快穩定下來，他投了2局，失1分，基本控制住了局勢。他提到，雖然當下的聲浪讓人壓力倍增，但他事先已做好心理準備。他回憶前一天在場邊觀看比賽時，領會到了現場氛圍的強烈。「當天在牛棚待命前，我就特地到場邊感受過現場的氣氛，並試著想像自己站上投手丘的情景。」金子誠教練也分享了2019年賽事中的經驗，告訴球員大巨蛋可能會有「像工地一樣的噪音」，提醒選手們要提前做好適應的準備。北山受益於這些經驗，雖然場內震耳欲聾的聲浪持續不斷，但他在登板時已不那麼慌張。對北山而言，這次在這樣的舞台完成代表首秀，是無法忘記的經歷。他感慨：「四面八方傳來聲音，這是我人生中前所未有的經驗，比甲子園更高一個層次。」他期待將來有機會將自己的經驗傳授給後輩，將日本隊堅韌的特質傳承下去。