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16日上午11時許，高鐵814車次發生持刀案件，一名年約50歲的男子，因與劉姓女乘客發生爭執，竟從包包內拿出預藏刀械，狠狠插進前方座位，讓在場乘客都驚嚇不已，而列車抵達台北車站時，該男子趁隙落跑，警方對此組成專案小組，漏夜追查後發現，涉案男子逃離後，途中多次變裝、故意製造斷點，企圖干擾警方偵查，警方也通報北部鄰近機關協查，持續追查男子下落。據了解，昨天上午，男子疑似因座位出入，不慎與劉姓女乘客發生觸碰，雙方因此爭執起來，男子一怒之下拿出刀械，插進前方座位的椅背折疊桌，讓在場的乘客都嚇壞，之後列車抵達台北車站，男子趁亂逃離現場，警方獲報趕抵，初步勘驗及蒐證後，組成專案小組追查男子行蹤，調閱監視器後發現，男子沿途不斷變裝及製造斷點，企圖規避查緝，全案擴大偵辦中。