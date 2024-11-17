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美國總統川普重返白宮，預料將帶來兩岸新局。對此，國民黨立委李彥秀今（17）日直言，政府應該要鼓勵與強化民間交流，以對話代替對抗，在官方無法恢復對話前，兩岸應該先建立避險互信機制，避免小摩擦成為大衝突。李彥秀提及，沒有連任壓力的關稅俠川普重返白宮，可能會對兩岸關昨天一場「青年論壇」上，賴清德總統第一題就被問到「如何帶領國家走向和平不戰爭」？賴清德表示，川普當選後，提名幾位重要內閣成員，都與台灣有深厚關係，他們對民主的堅持也是相當堅定，台灣會與川普新團隊共同合作，讓台海和平穩定持續，是首要目標。李彥秀說，連高中生都知道兩岸和平與穩定的重要性，賴清德除了自己朝「中華民國論述」靠攏外，也要節制綠營側翼販售「亡國感」以及莫名的「認知作戰」，為了獲取私人利益，而傷害國家整體利益。李彥秀指出，賴清德對美國政治以及川普的瞭解，顯然與蔡英文有一段差距。川普當選後，賴政府不斷強調與新團隊的關係，與「民主陣營」站在一起，而蔡英文深知，川普才是主導一切的大帝，從國務卿，到國安顧問、貿易沙皇，都是執行川普意志的幕僚。李彥秀表示，非建制派的川普，將主導美國政治與國際秩序的走向，未來四年，國際政治恐怕不再僅是「民主與威權」的對抗，而是「美國優先與全球化」的角力，這對兩岸而言，都是極其嚴峻的風險與挑戰，賴清德不能再用舊思維判斷國際政治與美中台三邊關係。李彥秀強調，520後，兩岸官方不論是動作與言辭都意降溫，兩岸關係近期有逐漸和緩的跡象，馬英九基金會邀請馬龍與陸生來台，王金平院長前往大陸祭祖訪問，政府應該要鼓勵與強化民間交流，以對話代替對抗，在官方無法恢復對話前，兩岸應該先建立避險互信機制，避免小摩擦成為大衝突。