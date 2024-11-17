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58歲拳王泰森（Mike Tyson）昨天在「世紀運鈔車之戰」的年度拳擊大賽中，輸給小他31歲的拳擊網紅J.保羅（Jake Paul），不過他一戰就能賺進6.4億不算輸，連直播平台Netflix也獲得大量關注，全球6000萬名觀眾湧入導致一度造成系統癱瘓。這場炒作已久的「爺孫大戰」昨天登場，雙方打滿8回合，一致裁定由27歲的保羅獲勝，儘管這場相差31歲的對決引來不少批評，但或許豐厚的利潤是促使泰森復出的原因，據悉打這一場比賽，泰森能獲得約2000萬美元（約新台幣6.4億元）的獎金。收穫大批關注的還有Netflix，這是串流媒體巨頭首次嘗試直播體育賽事，不過美媒《美聯社》直言並未獲得及格分數，因為在許多觀眾在社群媒體上抱怨，據數據網站Down Detector統計，近85000名觀眾提到收看直播時受到中斷等問題影響。Netflix週六（當地時間）表示，「這場拳擊盛事佔據了社交媒體的主導地位，打破了多項記錄，甚至讓我們的緩衝系統陷入困境。」Netflix進一步指出，全球有6000萬個家庭用戶收看了這場比賽，同時在線觀眾峰值來到了6500萬。Netflix在全球擁有2.8億訂閱用戶，官方表示包含觀眾數在內的更多資訊將在未來幾天公佈。