我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙娟週（左一）張大嘴巴狂喊「大發」的模樣，讓粉絲覺得很新奇。（圖／2s_enter_tw IG）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽在台灣開打，昨（16）日不只中日大戰打得精彩，讓全國球迷都看得相當緊張，南韓和多明尼加在天母棒球場的逆轉勝比賽，也同樣讓人心情如同坐雲霄飛車一般，場邊看球賽的4名韓籍啦啦隊女神安芝儇、趙娟週、李皓禎、南珉貞，情緒也都相當激動，最後看到南韓隊獲勝，更是忍不住在現場落淚。其中趙娟週張大嘴巴狂喊「大發」，更是讓粉絲看傻，直說「第一次看到她這樣！」昨晚韓國隊背水一戰上場，若是輸球就會面臨淘汰命運，但沒想到一開始面對多明尼加隊，他們前5局卻只敲出1支安打，落後多達6分，正當大家以為沒希望時，韓國隊6局下開始反攻狂灌4分，到了8局下朴成韓一棒擊出三壘安打，瞬間逆轉戰局，接著又灌入2分，最後韓國隊以9：6擊敗多明尼加。高潮迭起的戰局不只球迷看得心驚膽跳，連續3天都在球場替韓國隊應援的4名韓籍啦啦隊女神，包括安芝儇、趙娟週、李皓禎、南珉貞，在一旁也被賽況驚呆，看到最後韓國隊勝利，她們先是不可置信地張大嘴巴，接著興奮地在現場原地狂跳，甚至忍不住哭出來。女神在場邊應援的畫面也掀起討論，不少粉絲表示，「第一次看Mimi（趙娟週）那麼激動那麼興奮喊大發」、「逆轉勝，這次真的開心了」、「恭喜逆轉勝，看到女孩們開心，我們也開心」、「韓援女神們的存在，的確能緩和與化解台韓棒球的緊張關係。」