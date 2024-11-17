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民眾黨立委黃國昌力挺國民黨修改《選罷法》罷免連署加嚴，打臉昔過去主張，對此立委洪申翰表示，接下來黃國昌不僅是「傅隨組織」，還會「比藍還藍」，主席柯文哲幾乎要被丟包，接下來能靠的就剩國民黨，所以不用懷疑，接下來就是會全面討好國民黨，甚至藍委怕被罷免，他就會站出來，完全不扭捏地背棄自己過去說過的理念，從過去自己選區、時力等沒什麼不能丟包的，唯一不會變的，「就是永遠只為了自己的野心和權力」。對於黃國昌力挺罷免連署加嚴，洪申翰認為，接下來的黃國昌，不會只是「傅隨組織」，還會「比藍還藍」，而更早之前的黃國昌，靠著台灣社會對於第三勢力跟小黨的期待，到處咆哮，去年加入民眾黨後，靠的是柯文哲表面上不藍不綠的能量，在延續政治生命。洪申翰分析，一直想選總統，而成為藍白合絆腳石的柯文哲，經過這幾個月弊案被一一揭發，幾乎已經要被丟包了，所以接下來的黃國昌，能靠的就剩國民黨，但黃國昌當然不會委屈，因為少了卡在上面的柯文哲，這次終於可以靠的理所當然、心無罣礙。洪申翰說，反正黃國昌要的是柯粉不是柯文哲，鞏固死忠柯粉靠話術就好，對他一點都不難，所以不用懷疑，接下來黃國昌就是會全面地討好國民黨，國民黨區域立委怕罷免，他就會站出來，完全不扭捏地背棄自己過去說過的理念，幫忙掃蕩公民罷免權，而國民黨還不敢力挺中配當立委，但放心，這可以交給黃國昌跟民眾黨當先鋒。洪申翰表示，只要有國民黨可以靠，黃國昌就不只是第三小黨的總召，而像是國會席次過半政黨的參謀官，指揮這個雖壞但蠢的國會第一大黨，而這個對國民黨的依賴關係，也不會只有在國會，更會在2026年的縣市長選舉中，尤其當國民黨也釋出藍白合的選局訊號後。最後洪申翰說，黃國昌什麼都可以拋棄，從自己的選區、時代力量、公民社會、各種進步理念，甚至到眼前的柯文哲，沒有什麼是不能丟包跟轉彎的，唯一不會變的，「就是永遠只為了自己的野心和權力」。