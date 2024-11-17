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▲▼林千鈺（上）和林義山（下）在石英的告別式上泣不成聲，即使戴著口罩，仍可看出他們哀戚的心情。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼有不少演藝圈人士到場悼念石英，包括六月（上）、陳子強（下）等人。（圖／記者李政龍攝）

資深演員石英（本名：林忠平）上個月27日離世，享壽82歲，他的家人和演藝圈好友都感到十分悲痛。今（17）日是石英的告別式，在二殯景明廳舉行，只見遺孀吳玲走到靈堂前上香，就忍不住崩潰痛哭，甚至還一度站不穩，需要旁人攙扶，兒女林千鈺、林義山則跪別父親，在靈堂前念感謝詞，感謝眾人來送父親最後一程，也承諾爸爸會照顧好媽媽，2人邊念也邊掉淚，畫面讓人看了相當不捨。石英告別式在今日舉行，家人和親友都到靈堂現場，只見吳玲為丈夫上香時，崩潰到哭出來，且需要旁人攙扶，林千鈺也穿著喪服現身，並念著感謝詞，表示「今天是我父親人生圓滿修成的畢業典禮，在這裡匯聚了許多愛他還有他愛的人」，還有很多陪爸爸走過人生重要階段、危機難關的人，她代替爸爸感謝眾人。林千鈺也說，爸爸在她心中像是一個勇士，從來不會放棄，總是關關難過關關過，「相信此刻的他已經卸下世俗的壓力與重擔，跟隨慈悲的菩薩前往極樂國土、自由飛翔，他的離開雖然讓大家都很捨不得，但是我們知道他的溫暖、他的精神會永遠留存在每一個人的心中。」最後林千鈺向父親承諾，會幫忙好好照顧媽媽，也會和弟弟一起撐起這個家，「這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，爸爸，謝謝您！我愛您！」林千鈺的感謝詞讓人聽了難過不捨，今日現場也有許多演藝圈好友、後輩到場哀悼，石英火化後將長眠於新北市三芝區龍巖真龍殿生命紀念館。今天是我父親人生圓滿修成的畢業典禮，在這裡匯聚了許多愛他 還有他愛的人，曾經陪伴他 走過人生某一個重要階段，曾經幫助他 度過了危機難關，曾經照顧他 就像真正家人一樣，在此千鈺代表家屬 及我的父親 向各位表達萬分感謝之意，感謝各位長輩 長官、各位親朋好友，成就了我父親 豐富的人生歲月，也感謝各位 在百忙之中撥出寶貴時間 親自前來弔唁與祝福，讓父親的人生畢業典禮 有圓滿的句點。「嚴肅認真、力求完美」是很多人對我父親的印象，在我心中，他是一個勇士，從不放棄，關關難過 關關過，相信此刻的他 已經卸下世俗的壓力與重擔，跟隨慈悲的菩薩 前往極樂國土、自由飛翔，他的離開 雖然讓大家都很捨不得，但是我們知道 他的溫暖、他的精神 會永遠留存在每一個人的心中。最後我要跟父親說：爸爸!您放心 我會好好照顧您結髮55年的妻子 我的媽媽，我會跟弟弟 一起撐起這個家，我會同咪咪 好好看顧您最疼愛的寶貝孫子 彥熙 平安長大，這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，爸爸！謝謝您！我愛您！感謝大家