資深演員石英（本名：林忠平）上個月27日離世，享壽82歲，他的家人和演藝圈好友都感到十分悲痛。今（17）日是石英的告別式，在二殯景明廳舉行，只見遺孀吳玲走到靈堂前上香，就忍不住崩潰痛哭，甚至還一度站不穩，需要旁人攙扶，兒女林千鈺、林義山則跪別父親，在靈堂前念感謝詞，感謝眾人來送父親最後一程，也承諾爸爸會照顧好媽媽，2人邊念也邊掉淚，畫面讓人看了相當不捨。
石英告別式在今日舉行，家人和親友都到靈堂現場，只見吳玲為丈夫上香時，崩潰到哭出來，且需要旁人攙扶，林千鈺也穿著喪服現身，並念著感謝詞，表示「今天是我父親人生圓滿修成的畢業典禮，在這裡匯聚了許多愛他還有他愛的人」，還有很多陪爸爸走過人生重要階段、危機難關的人，她代替爸爸感謝眾人。
林千鈺也說，爸爸在她心中像是一個勇士，從來不會放棄，總是關關難過關關過，「相信此刻的他已經卸下世俗的壓力與重擔，跟隨慈悲的菩薩前往極樂國土、自由飛翔，他的離開雖然讓大家都很捨不得，但是我們知道他的溫暖、他的精神會永遠留存在每一個人的心中。」
最後林千鈺向父親承諾，會幫忙好好照顧媽媽，也會和弟弟一起撐起這個家，「這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，爸爸，謝謝您！我愛您！」林千鈺的感謝詞讓人聽了難過不捨，今日現場也有許多演藝圈好友、後輩到場哀悼，石英火化後將長眠於新北市三芝區龍巖真龍殿生命紀念館。
林千鈺感謝詞全文：
今天是我父親人生圓滿修成的畢業典禮，
在這裡匯聚了許多愛他 還有他愛的人，
曾經陪伴他 走過人生某一個重要階段，
曾經幫助他 度過了危機難關，
曾經照顧他 就像真正家人一樣，
在此千鈺代表家屬 及我的父親 向各位表達萬分感謝之意，
感謝各位長輩 長官、各位親朋好友，成就了我父親 豐富的人生歲月，也感謝各位 在百忙之中撥出寶貴時間 親自前來弔唁與祝福，
讓父親的人生畢業典禮 有圓滿的句點。
「嚴肅認真、力求完美」是很多人對我父親的印象，
在我心中，他是一個勇士，從不放棄，關關難過 關關過，
相信此刻的他 已經卸下世俗的壓力與重擔，
跟隨慈悲的菩薩 前往極樂國土、自由飛翔，
他的離開 雖然讓大家都很捨不得，
但是我們知道 他的溫暖、他的精神 會永遠留存在每一個人的心中。
最後我要跟父親說：
爸爸!您放心 我會好好照顧您結髮55年的妻子 我的媽媽，
我會跟弟弟 一起撐起這個家，
我會同咪咪 好好看顧您最疼愛的寶貝孫子 彥熙 平安長大，
這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，
爸爸！謝謝您！我愛您！
感謝大家
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林千鈺也說，爸爸在她心中像是一個勇士，從來不會放棄，總是關關難過關關過，「相信此刻的他已經卸下世俗的壓力與重擔，跟隨慈悲的菩薩前往極樂國土、自由飛翔，他的離開雖然讓大家都很捨不得，但是我們知道他的溫暖、他的精神會永遠留存在每一個人的心中。」
最後林千鈺向父親承諾，會幫忙好好照顧媽媽，也會和弟弟一起撐起這個家，「這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，爸爸，謝謝您！我愛您！」林千鈺的感謝詞讓人聽了難過不捨，今日現場也有許多演藝圈好友、後輩到場哀悼，石英火化後將長眠於新北市三芝區龍巖真龍殿生命紀念館。
林千鈺感謝詞全文：
今天是我父親人生圓滿修成的畢業典禮，
在這裡匯聚了許多愛他 還有他愛的人，
曾經陪伴他 走過人生某一個重要階段，
曾經幫助他 度過了危機難關，
曾經照顧他 就像真正家人一樣，
在此千鈺代表家屬 及我的父親 向各位表達萬分感謝之意，
感謝各位長輩 長官、各位親朋好友，成就了我父親 豐富的人生歲月，也感謝各位 在百忙之中撥出寶貴時間 親自前來弔唁與祝福，
讓父親的人生畢業典禮 有圓滿的句點。
「嚴肅認真、力求完美」是很多人對我父親的印象，
在我心中，他是一個勇士，從不放棄，關關難過 關關過，
相信此刻的他 已經卸下世俗的壓力與重擔，
跟隨慈悲的菩薩 前往極樂國土、自由飛翔，
他的離開 雖然讓大家都很捨不得，
但是我們知道 他的溫暖、他的精神 會永遠留存在每一個人的心中。
最後我要跟父親說：
爸爸!您放心 我會好好照顧您結髮55年的妻子 我的媽媽，
我會跟弟弟 一起撐起這個家，
我會同咪咪 好好看顧您最疼愛的寶貝孫子 彥熙 平安長大，
這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，
爸爸！謝謝您！我愛您！
感謝大家