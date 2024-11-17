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資深演員石英（本名林忠平）在上月27日過世，享壽82歲，今（17）日於二殯景明廳舉行告別式，多年好友唐美雲為他致詞，真情流露的內容讓人鼻酸。她回憶聽到石英去世的消息時腦中一片空白，感謝他多年來的照顧，儘管身體不好還是一口答應演出她製作的《孟婆客棧》，並囑咐石英的兒女要照顧好自己和媽媽。唐美雲表示聽到消息時自己腦中一片空白，接著就浮現他溫暖的笑容，很痛心台灣失去一位優秀的演員，當年橫跨電視、廣播的石英是個天王巨星，兩人的合作則是從《娘家》開始，在合作過程中相處越來越像一家人。她提及石英提攜後輩就像對待自己的子女，不斷鼓勵她要勇於追夢，給了她最好的典範，教導她如何做好一位好演員，而兩人最後的合作作品，就是由唐美雲製作的《孟婆客棧》，即便當時石英已經身體不好了，聽到她的邀約就立馬答應，力挺自己人到底，雖然拍攝過程中常常會怕石英太累，希望他可以多多休息，但石英依舊希望可以盡力協助他。唐美雲也以自己至親逝世時的經歷，來安慰石英的兒女，她喊話石英女兒林千鈺，表示自己很能感受她的心情，希望他們照顧好自己和媽媽，讓爸爸在天之靈能安心。另外他還透露自己和方馨帶妝到場的原因，是因為下午在國家劇院還有演出。