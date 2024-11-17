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▲陽帆哭到在沙發上打滾，令女兒安吉十分傻眼。（圖／陽帆Threads）

▲安吉為《影后》唱了4首插曲，都大受好評。（圖／索尼音樂提供）

藝人陽帆的女兒安吉（ANGIE）為近來Netflix熱門影集《影后》獻唱4首歌，搭配劇中楊謹華與詹懷雲、陳庭妮與羅宏正的感情線，浪漫旋律搭配本人的甜美嗓音讓劇情更添情感。昨（16）日陽帆曬出與安吉、老婆Julie一起追《影后》的片段，畫面中陽帆邊看戲邊自稱：「我是陽小帆。」結果遭老婆吐槽「你超煩」，而他被劇情感動到掩面爆哭的模樣也全被拍下，令粉絲笑稱「太可愛了，好入戲」。陽帆在Threads上分享1段影片寫下：「只是想說聽一下安吉的歌，結果哭慘了，影后這麼好哭，這樣對嗎？」畫面中周凡（楊謹華飾）與流氓（詹懷雲飾）在飯店地下停車場確定彼此感情，這時安吉的〈想像我們〉悠然響起，陽帆先是露出「少女心」表情，接著掩面大哭，還一度害羞到「逃離現場」，讓安吉傻眼問道：「你幹嘛啊？」而劇中楊謹華名叫「周凡」，詹懷雲暱稱她為「周小凡」，陽帆邊看劇邊自稱：「我是陽小帆。」結果遭一旁老婆Julie吐槽：「你超煩！」逗趣畫面曝光後引發熱議，粉絲紛紛笑稱：「我哭的片段跟帆哥一樣」、「帆哥怎麼這樣感性」、「帆哥太可愛」、「爸爸好入戲！」除了〈想像我們〉成為周凡與流氓的代表歌曲外，安吉一年前發行的歌曲〈Laladream〉、〈Goodbye, My Love〉與〈Unloving U〉也被影集相中，運用在黎芯妮（陳庭妮飾）的感情世界中，成為劇中感情世界的關鍵催淚元素，4首插曲皆大受外界好評，討論聲量非常高。