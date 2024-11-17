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民眾黨立委黃國昌力挺國民黨修改《選罷法》罷免連署加嚴，對此時代力量聲明表達最嚴厲的譴責，提及黃國昌從2013年開始，因投入補正《公投法》、實現直接民權的運動，得到台灣社會支持，當時其強力譴責藍委提案修法連署人要交出身分證影本，如今卻為了個人利益，背叛直接民權的運動理念，必遭眾人唾棄，難逃歷史審判，痛批黃國昌是「背棄理念的無恥政客」。對於黃國昌力挺國民黨修改《選罷法》罷免連署加嚴，時代力量發表聲明譴責黃國昌是背棄理念的無恥政客，說明自2013年起，黃國昌因為投入補正《公投法》、實現直接民權的運動，得到台灣社會的支持，可以說實現直接民權，就是黃國昌投身公共事務的出生證明，沒有補正《公投法》、沒有實現直接民權的運動，就沒有現在的黃國昌。時力說明，在2013年，強力譴責謝國樑、江啓臣等國民黨立委要求提議人跟連署人「交出身分證正反面影本」的修法提案會讓「行使直接民權的路變得很困難」的黃國昌，日前卻稱「在連署的階段，如果沒有進一步加嚴的要求的話，就會導致一堆人被連署，政黨用力量拿戶籍名冊出來抄」，所以要在連署階段附上身分證正反面影本，加嚴、提高罷免的連署門檻，痛批「黃國昌真是一個顛倒是非的無恥政客！」時力表示，2012年提案修法要求連署人交身分證是國民黨；2016年公投罷免下修門檻後，大量拿各種名冊來抄，造成大量無效連署還是國民黨；2024年因為害怕黨籍立委遭到罷免，想要預先修法提高罷免門檻，把罷免權關進鳥籠的還是國民黨。時力表示，正告黃國昌，數十年來，時空背景沒有不同。藐視直接民權，可以阻礙的時候就阻礙，不能阻礙就濫用惡搞直接民權的，就是國民黨。而唯一不同的，是對於一切變化了然於心，卻選擇背叛直接民權，把當初強烈反對的國民黨立委提案，拿來變成自己提案，變相替國民黨提高罷免門檻的黃國昌。最後時力表示，政治人物可以修正看法，改變立場，但要能自圓其說，不能顛倒是非，為了個人利益，背板直接民權的運動理念，必遭眾人唾棄，難逃歷史審判。時力很榮幸與台灣社會一同參與補正《公投法》、實現直接民權的運動，所以在這個時刻，必須對前黨員、前黨主席黃國昌，表達最強烈的譴責。