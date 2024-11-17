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▲韓國9：6逆轉擊敗多明尼加，仍有晉級機會，B組戰局紛亂。（圖／中華棒協提供）

▲世界棒球12強中華隊對上日本隊，投手群表現優異只失掉3分，但打線被封鎖只靠著陽春全壘打攻下1分，終場以1:3不敵日本隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

中華隊在昨日輸給日本隊後，目前在2024年世界12強賽戰績為2勝1敗，最快今（17）日鎖定超級循環賽晉級門票，「只要日本繼續保持全勝，而我國在晚間賽事擊敗澳洲」這2條件達成，就可以確定收下超級巡迴賽的資格，前進東京巨蛋。昨天的賽況是中華隊1：3輸日本，韓國9：6逆轉擊敗多明尼加，B組戰局逐漸明朗化，基本上日本高機率可以晉級。而日本隊若接下來對上多明尼加和古巴全勝，對於中華隊來說也是好事。而韓國取勝就很微妙了，雖然理論上兩隊是另一張門票的晉級對手，但由於小組賽首戰中華隊已經擊敗過韓國了，因此若兩隊都是3勝，單純比對戰勝負，中華隊會晉級。因此若是今天中華隊在今晚在大巨蛋的賽事可以戰勝澳洲，再加上日本擊敗古巴，則確定古巴、澳洲無法拿到3勝，確定失去晉級資格。而同為3勝的情況下，韓國隊則不可能再壓過中華隊，因此確定B組晉級球隊就是台、日。日本輸古巴，只要下一戰擊敗多明尼加，仍可確保分組第一；但若是中華隊輸澳洲，戰局就會變得很微妙了，明天韓國對上澳洲，以及中華隊對上古巴的賽事將會決定最後勝出的對手，而且很可能要比到對戰優質率，屆時一切將很難說。🟡2024世界棒球12強B組戰績日本：3勝0敗中華隊：2勝1敗韓國：2勝2敗多明尼加：1勝3敗澳洲：1勝2敗古巴：1勝2敗