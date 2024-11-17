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中油自明（18）日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.1元；本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.8元及0.9元。中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌2.32美元，新台幣兌美元匯率貶值0.336元，跌幅為1.69%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.0元及1.2元，不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家，如日、韓、港、星，汽、柴油各吸0.8元及0.9元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.8元及0.9元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2及0.3元。本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.8元及0.9元均由台灣中油吸收；今年累計至10月底止，中油共吸收約235.31億元。