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資深演員石英的告別式，今（17）日在台北第二殯儀館景明廳舉行。石英的遺孀吳玲在靈堂上香時悲痛不已，需要他人攙扶，女兒林千鈺及兒子林義山也哭著跪別父親，林千鈺在告別式上發表了感謝詞，同時也是訴說對父親的愛，並向爸爸承諾會照顧好他結髮55年的妻子、也就是林千鈺的媽媽。石英女兒林千鈺在致詞中哽咽表示，今天是父親「人生圓滿修成的畢業典禮」。她感謝眾多親朋好友與父親曾經相伴走過人生的重要階段，並幫助父親度過危機，成就了他豐富的人生歲月。林千鈺形容父親為「勇士」，面對人生的挑戰從不放棄，無論遇到什麼困難都能迎難而上。她動情地說，雖然父親的離開讓家人與親友難以割捨，但父親的精神與溫暖將永遠留存於每個人心中。林千鈺在致詞最後向父親深情表白：「爸爸，您放心！我會好好照顧您結髮55年的妻子、我的媽媽，我會跟弟弟 一起撐起這個家，好好看顧您最疼愛的寶貝孫子彥熙平安長大」最後她喊話能成為父親的女兒是一生的幸福，這份恩情將永生不忘。