蘋果再度更新一批「過時(Vintage)」產品清單，包含iPhone 6s Plus 和 iPhone XS Max。根據蘋果官方政策規定，只要產品停售 5 年，且未滿 7 年就會被標示為「過時」產品，在這兩年期間，官方還是有提供維修，但需視庫存與零件供應商來決定，但要是超過 7 年後將會列入「停產」名單，將不再為其提供官方維修、訂購與更換零件服務。
蘋果公布最新過時產品清單，將2015年亮相的iPhone 6s Plus 和 2018年的推出的iPhone XS Max 歸類為「過時」，同時，鋁製和不銹鋼材質的Apple Watch Series 2 型號也被列入過時清單。根據資料顯示，從停止銷售五年後，蘋果就認為該設備是「過時」設備，但蘋果和蘋果授權維修中心還是會可以提供維修，前提需要視零件有無來決定。被打入過時的產品經過2年後就會被放在「停產」名單中，官方定義為停止分銷超過7年以上則屬於「停產產品」，同時也會停止提供任何維修服務。
🟡「過時」和「停產」產品的差異
過時產品：是指 Apple 停止銷售超過 5 年，但未滿 7 年的產品，在這兩年期間，Apple還是有提供維修，但還需視庫存與零件供應商來決定。
停產產品：是指 Apple 停止分銷超過 7 年的產品，Apple 不再對停產的產品提供硬體維修服務，但有部分Mac筆電的電池還是能進行更換，但維修中心無法訂購停產的產品零件，意味著如果已經停產的Apple產品到外面的維修中心如果沒有庫存還是無法更換。
iPhone 6s Plus是蘋果在2015年推出的產品，導入了備受果粉喜愛的3D Touch技術。iPhone XS Max在2018年發布，配置6.5吋瀏海螢幕，在當時成為史上最大、也最貴的iPhone。值得一提的是，蘋果此前已將iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s（32GB）和 iPhone 6s Plus（32GB）打入停產名單，也代表著「一代神機」逐步退出歷史舞台。
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🟡「過時」和「停產」產品的差異
過時產品：是指 Apple 停止銷售超過 5 年，但未滿 7 年的產品，在這兩年期間，Apple還是有提供維修，但還需視庫存與零件供應商來決定。
停產產品：是指 Apple 停止分銷超過 7 年的產品，Apple 不再對停產的產品提供硬體維修服務，但有部分Mac筆電的電池還是能進行更換，但維修中心無法訂購停產的產品零件，意味著如果已經停產的Apple產品到外面的維修中心如果沒有庫存還是無法更換。
iPhone 6s Plus是蘋果在2015年推出的產品，導入了備受果粉喜愛的3D Touch技術。iPhone XS Max在2018年發布，配置6.5吋瀏海螢幕，在當時成為史上最大、也最貴的iPhone。值得一提的是，蘋果此前已將iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s（32GB）和 iPhone 6s Plus（32GB）打入停產名單，也代表著「一代神機」逐步退出歷史舞台。