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▲世界棒球12強中華隊中繼投手莊昕諺壓制日本武士無失分。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽台日之戰，中華隊以1：3惜敗，但台灣投手群出色表現讓人印象深刻，創下對日本全職業隊史上單場最低失分紀錄。總教練曾豪駒賽後表示，這次與過去不同，球員面對日本不再退縮，勇於正面對決，看出台灣棒球的進步。日本隊自2003年亞錦賽開始，以全職業聯軍參與國際賽，面對台灣累積多次大比分勝利，其中單場最多失分為2006年WBC經典賽，被日本攻下14分。然而，本屆12強賽，中華隊投手群有效壓制日本強打，將失分限縮在3分內，刷新失分最低紀錄。此役由陳柏清擔任先發，他主投3.1局被敲1支全壘打，失掉3分中有2分是自責分。接續登板的黃恩賜、王志煊、江國豪、莊昕諺及陳冠偉，聯手封鎖日本隊。總教練曾豪駒對於投手群的表現給予高度肯定：「投手群都完成了任務，這次和過去不同，遇到日本隊不再退縮，勇於正面對決，這對他們來說是非常寶貴的經驗，未來一定能帶來更多成長。」隊長陳傑憲也在賽後大讚投手群的壓制力：「日本打者很黏，控制球棒的能力也很厲害，能限制他們得分很不容易。投手群這場比賽表現非常好，希望他們能延續手感，繼續壓制對手。」此戰日本分數集中在比賽前半段，中華隊牛棚投手成功穩住局勢，為中華隊製造逆轉的機會，雖然最終反撲功虧一簣，但陳傑憲還在9局上演美技接殺，中華隊攻守兩端的發揮都值得鼓勵。2003年亞錦賽：日本 9:0 台灣2004年雅典奧運：日本 4:3 台灣2006年世界棒球經典賽：日本 14:3 台灣2007年亞錦賽：日本 10:3 台灣2008年北京奧運：日本 6:1 台灣2013年世界棒球經典賽：日本 4:3 台灣2019年12強賽：日本 8:1 台灣2024年12強賽：日本 3:1 台灣