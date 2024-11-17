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生涯夯出696轟的大聯盟傳奇名將「A-Rod」Alex Rodriguez近日受邀至日本進行活動，突現身東京引起球迷熱烈關注，他也在社群媒體上分享他在銀座街頭漫遊，並提到，「在大谷翔平的家鄉實在太有趣了！」並歡迎球迷推薦他日本的必去之處。A-Rod受邀至東京參加脫口秀並舉辦簽名會，談到道奇日籍球星大谷翔平，狂讚他是「獨一無二的獨角獸」，更是3位傳奇球星的綜合體，分別是生涯354勝投的Roger Clemens、762轟的Barry Bonds，和1406盜的Rickey Henderson。此次來訪也不忘到處逛逛，他在社群媒體上詢問球迷如果東京有推薦的健身房或餐廳，請告訴他。先前A-Rod在美國擔任球評時，在世界大賽後訪問到大谷翔平，透露自己即將訪日，想吃壽司，問大谷有無推薦的六本木餐廳，表達對此次日本之行的興奮與期待。「在大谷翔平的家鄉實在太有趣了！」A-Rod在社群媒體與粉絲分享心情，在街上親眼目睹傳奇球星的球迷紛紛回應，「不敢相信A-Rod竟然在銀座舉辦簽名會」、「他真的在日本！」。也有網友建議，「A-Rod很喜歡大谷，如果有機會，希望他能深入大谷的故鄉，例如親自拜訪岩手縣花卷市。那裡的景色與東京的未來感完全不同，展現出東北地區的田園風光和壯麗的山脈連綿景象。這樣的自然景觀讓人更加理解，為何像大谷這樣偉大的運動員會在這片土地上誕生。」