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▲伍佰和陳文珮愛情長跑12年，在日本舉行婚禮。（圖／資料照）

▲伍佰帶著老婆（戴白色漁夫帽者）去看12強棒球賽，在現場開心玩起波浪舞。（圖／翻攝自愛爾達體育家族臉書）

不少人覺得男歌手多情，可能對於感情比較不專一，不過搖滾天王伍佰卻是剛好相反的例子，他出道34年來，身邊永遠只有一個女人，就是老婆兼經紀人陳文珮，2人先是愛情長跑12年，2003年結婚至今已21年，已經相戀長達33年時間，雖然平時他們生活相當低調，也很少公開曬恩愛，不過伍佰有個浪漫小故事，就是為老婆寫下情歌，而2人至今沒有孩子，也是因為伍佰想要將所有的心思都留在音樂和老婆身上。伍佰在華語樂壇打滾多年，卻幾乎沒有傳出緋聞，原來是因為他1990年出道後，就遇到大自己5歲的經紀人陳文珮，2人在生活中幾乎無話不談，他在默默無名的時候，也一直都是陳文珮陪在他的身邊，很快地他們之間就擦出愛火，不過戀情卻相當低調，直到2005年伍佰才在記者會上證實，自己和女友陳文珮愛情長跑12年後，已在2003年於日本福岡低調舉行婚禮。伍佰當時表示，陳文珮不只是他事業上的最佳拍檔，也是他在感情上的唯一寄託，他早在2000年就想和女方在美國拉斯維加斯完成婚禮，不過因為工作太忙碌，所以一直等到2003年才完婚，甚至因為他行事低調，直到2005年才向眾人公布這個喜訊。在記者會上，伍佰也難得展現浪漫，表示「上帝要派這個女孩來照顧我，是注定好的，我的生命因她變得更完整！」雖然因為陳文珮的外型不算特別出色，因此不少人對於伍佰的選擇會感到有些意外，不過她在伍佰眼中其實是一個非常特別的女孩。伍佰先前就說，他和陳文珮一路走來一直都很聊得來，「很少女孩可以和我談話，她是個例外」，他也認為自己的生命因為老婆而變得更完整。伍佰還曾為陳文珮寫情歌〈牽掛〉，不僅做曲，就連歌詞也是他親自填寫，歌詞寫著「妳像盛開花朵綻放整個天空，溫暖著我將我擁抱在妳的懷中」，也彷彿是伍佰在深情對老婆告白。伍佰和陳文珮結婚多年，至今仍膝下無子，其實也是因為夫妻倆都不想要小孩，伍佰只想把心思放在音樂和老婆身上，已經無暇再去迎接新生命，所以沒有考慮過要有下一代。雖然2人沒有愛的結晶，不過伍佰的歌曲中訴說著對陳文珮的愛意，能讓歌迷感受到他們之間的真愛，近日伍佰還帶著陳文珮一起到台北大巨蛋看12強賽，相戀多年依舊難分難捨，他們的感情也讓人羨慕。