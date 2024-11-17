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▲邰智源出席石英告別式。（圖／Nownews攝影中心）

▲澎恰恰（中）跪拜石英，和師父作最後的道別。（圖／Nownews攝影中心）





資深演員石英於10月27日辭世，享壽82歲，告別式今（17）日在台北第二殯儀館景明廳舉行。演藝生涯超過50年的石英，加上他十分照顧後輩，因此人緣極佳，今日告別式上齊聚眾多演藝圈友人、後輩，像是澎恰恰、邰智源、鳥來嬤吳敏等人都來送他最後一程，其中石英的徒弟澎恰恰還到最前方跪拜石英，磕頭3次致意。場面相當感傷。石英在1966年正式出道，至今已經58年，演出過多部作品，也合作過上百位演員，石英平常十分提攜後輩，因此許多人都把他當成爸爸尊敬，告別式上許多人到場，包括澎恰恰、邰智源、鳥來嬤吳敏、唐美雲、方馨、張鳳書、謝承均、方文琳、六月、李易、高欣欣、兵家綺、陳子強、林則希都到場，澎恰恰除了坐在第一排，還到遺照前跪拜，向石英磕頭3次致敬，和師父作最後的道別後，就迅速離開會場。1943年出生於新店農家的石英，從小就展現出不凡的表演天賦。入伍後加入警備總部的白雪藝工隊，更堅定了其從事演藝事業的決心。1966年，石英正式出道，憑藉俊朗的外型和精湛的演技，迅速在演藝圈嶄露頭角。1970年代，石英主演的電視劇《綿羊山》一炮而紅，其精湛的演技深受觀眾喜愛。隨後，他陸續出演了多部膾炙人口的電視劇，成為家喻戶曉的明星。