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▲萬宜颱風準備登陸呂宋島，菲律賓氣象單位發布等級最高的5級警戒。（圖／擷取自菲律賓PAGASA）

強烈颱風萬宜即將登陸菲律賓呂宋島，強度一度達到五級颶風水準，颱風眼至今即將登陸前仍清晰可見，菲律賓當局已撤離近百萬人，嚴防十天內第四個颱風侵襲，菲律賓氣象單位已對馬尼拉和呂宋島多處發布風暴潮警報。菲律賓在11月接連遭受「銀杏」、「桔梗」、「天兔」登陸重創，今年西北太平洋最強颱風「萬宜」也將在今日下午登陸，昨晚橫掃過菲律賓西側加丹杜安尼斯省，重創當地。根據中央氣象署最新觀測顯示，萬宜颱風現近中心最大風速每秒51公尺，相較於昨日巔峰來到近中心最大風速每秒60公尺的超強水準，有所減弱，不過預期仍將以強烈颱風之姿在稍後登陸呂宋島。根菲律賓國家通訊社報導，隨著颱風即將登陸呂宋島，政府疏散約85萬人至避難處躲避颱風威脅，菲律賓軍隊也參與待命救援；另據馬尼拉時報報導，菲律賓航空取消了11月17日至18日的67個國內航班，大多菲律賓國內航班皆取消或改期。菲律賓氣象單位指出，預計颱風帶來的豪雨將持續到週一晚上。高達10英尺(約3公尺)的風暴潮可能會襲擊低窪或沿海地區，沿海浪高更可能達七到八公尺，也對部分地區發布等級最高的5級警戒。菲律賓氣象單位表示，馬尼拉大都會區和呂宋島各地將在未來48小時內面臨風暴潮的高風險區域，依照當局定義，風暴潮是「熱帶氣旋或颱風期間發生的海平面異常上升」。