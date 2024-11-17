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高雄市林園區今（17）日凌晨發生一起兇殺案，2名男子在朋友家聚餐遭人持刀攻擊事件釀成1死1傷，高雄市警林園分局獲報後於2小時查獲持刀的劉姓男子等3人，經查起因疑似劉嫌3年前曾遭黃姓死者毆打，所以挾怨報復，但確實原因仍待警方釐清。高市警局林園分局於今天1時15分接獲通報在林園區大義路有人打架，警方立即啟動快打小組到場處理，現場兩名男子遭人持刀攻擊受傷，分別為21歲黃姓男子及22歲呂姓男子，犯嫌已離開現場。經了解，20歲劉姓男子曾遭黃姓男子毆打，今天於網路社群動態發現黃男在大義路朋友家聚會，便夥同33歲及35歲黃姓男子，前往該處持刀攻擊黃男，呂男為阻擋也遭劃傷，黃男送醫後傷重不治。林園分局專案小組迅速於2小時內查獲劉男等三人，訊後依殺人罪移送偵辦。林園分局呼籲，警方呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，警方執法對暴力行為零容忍，絕對強力執法、毋枉毋縱。