我是廣告 請繼續往下閱讀

本月16日，彰化縣二林鎮某民宅發生命案，50歲蔡姓女子遭61歲李姓前夫持水果刀砍死，當時蔡女為保護26歲女兒，上前擋刀遭砍送醫不治，而在場目睹一切的9歲兒子，案發後情緒激動，哭喊的要找媽媽，甚至表示「希望爸爸被判死刑」，讓人唏噓不已，李男犯案之後逃逸，警方循線於埤頭鄉將人逮捕到案，全案持續偵辦中。據了解，李男為蔡女的第三任丈夫，雙方育有一名兒子，2人離異後仍同住在一起，16日上午，李男疑因金錢問題，酒後情緒失控，與前妻蔡女發生爭吵，李男不斷向蔡女討要金錢，但被蔡女一口拒絕，因之前已經幫李男償還100多萬債務，過程中，蔡女與另一個前夫生的女兒上前阻止，蔡女衝上前肉身擋刀遭砍死。蔡女頸脖先被砍中，她忍痛要女兒帶著弟弟先逃跑，之後身中多刀、大量出血送醫不治。知情人士指出，蔡女所居住的房子，是跟弟弟共同合買的，為了幫辨照顧中風臥床的母親，才會搬回此居住。而同住的李男卻經常向蔡女伸手要錢，並蔡女動手動腳，為此蔡女也申請過保護令，沒想到仍發生憾事。