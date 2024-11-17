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▲112年十大死因，糖尿病位居第5名。（圖／衛福部提供）

40歲陳先生是電機工程師，已確診糖尿病3年，還有高血壓及高血脂，而且體型肥胖，雖服用多種藥物，糖尿病仍控制不佳，未婚妻擔心他的健康，帶他一起就醫，發現BMI已飆到34，與醫師討論後決定接受腹腔鏡袖狀胃切除手術，術後2年下降超過2成，更重要是目前只吃1種藥即可控制糖尿病，生活品質也大幅提升。收治病例的奇美醫院代謝減重中心主治醫師林逸峯說，陳先生長期以藥物控制糖尿病，但因工作時間不正常，加上不良飲食習慣，醣化血色素仍高達11%（正常<5.7%），空腹血糖也高達 252mg/dL（正常<100 mg/dL）。林逸峯表示，當時診察發現陳先生身高190公分，體重123公斤，BMI高達34。綜合各種因素並與病人討論，決定進行腹腔鏡袖狀胃切除手術，術後2年追蹤，陳先生的體重由 123 公斤降至 96 公斤，BMI也降至 27。至於陳先生的糖尿病，術前使用3種藥物都無法控制，在術後僅需使用單一藥物，醣化血色素便已降到 6.3%，且血脂低到無需服藥，身體也沒有出現不適。林逸峯說明，根據衛福部公布的2023 年國人死因統計，糖尿病居十大死因第5，因病死亡人數高達 1萬1625 人，另根據國衛院 2012~2020 年研究分析，推估國內約 22 萬人知道自己已罹患糖尿病，且20 至 39 歲年齡層的糖尿病占比有上升趨勢，顯示民眾對糖尿病風險認知仍明顯不足。此外，林逸峯說，肥胖是台灣另一個健康危機，目前國人肥胖率已超過五成，且十大死因中有8項與肥胖相關，包括癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、高血壓性疾病、慢性腎臟病等，如何正確控制體重已成重大挑戰。林逸峯指出，愈來愈多證據支持減重手術有助糖尿病治療，美國糖尿病學會治療指引便將此手術列為治療建議之一，而且研究指出，減重手術除可明顯減輕體重，糖尿病緩解率也超過7成，對血壓、血脂控制也有幫助。林逸峯強調，減重手術目前被稱為「代謝手術」，曾被認為無法治癒的慢性病，藉由此手術都可獲改善，若糖友年齡層較低，且有肥胖問題， 應考慮手術作為治療重要選項。