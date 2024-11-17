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▲六月（右）、李易（左）來送石英最後一程。（圖／Nownews攝影中心）

▲六月（中）感慨這兩年送走太多人。（圖／Nownews攝影中心）

資深演員石英在上月27日過世，享壽82歲，今（17）日舉行告別式，許多藝人都到場送別，而20年前曾和他合作過八點檔《意難忘》的六月，也和老公李易一起到場。六月感慨說道，這兩年送走了很多人，不希望和大家見面都是在這種場合，表達了不捨的心情。在告別式結束後，六月和李易接受媒體訪問，六月回應當年合作《意難忘》時，和石英相處的時間很長，不過被問到最後一次和石英聯絡是何時？她坦言自己其實和石英的女兒林千鈺比較熟悉，只要林千鈺有約，就會和他們一家人吃飯。六月也感慨提到，希望大家都能好好照顧身體，不希望跟大家見面是在這種場合，想跟大家在快樂的地方相見，嘆：「這兩年真的送走很多人。」石英在1966年正式出道，至今已經58年，演出過多部作品，也合作過上百位演員，石英平常十分提攜後輩，因此許多人都把他當成爸爸尊敬，告別式上許多人到場，包括澎恰恰、邰智源、鳥來嬤吳敏、唐美雲、方馨、張鳳書、謝承均、方文琳、六月、李易、高欣欣、兵家綺、陳子強、林則希都到場送他最後一程。