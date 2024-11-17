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▲甲狀腺結節若長得較內部，壓迫到周圍結構，會產生異物感、吞嚥困難、呼吸喘或聲音沙啞等症狀。（示意圖／圖中非當事人，取自 Unsplash ）

50歲陳小姐的工作是音樂老師，近幾個月教完課後，總覺得喉嚨異物感很重，聲音也日益沙啞，起初以為是喉嚨使用過度，但症狀持續2、3個月不見好轉，決定就醫檢查，結果發現她單側聲帶麻痺，導致聲帶閉合不全，且在前頸部找到小腫塊，進一步檢查，證實是甲狀腺癌，經手術切除後，發聲困難等狀況終於改善。振興醫院耳鼻喉部嗓音中心主治醫師張智惠說，甲狀腺是人體最大的內分泌體，可為身體供應能量，並調節多種荷爾蒙，若出現異常，大致可分為功能性或結構性異常，前者又可分為甲狀腺功能亢進、甲狀脉功能低下，常需以抽血診斷，基本先以藥物治療為主，未必要手術。至於結構性異常，最常見為甲狀腺結節，有些從外觀即可明顯察覺，也容易觸摸到，但某些長得較內部，因壓迫到周圍結構，產生異物感、吞嚥困難、呼吸喘或聲音沙啞等症狀，患者就醫才發現。張智惠指出，甲狀腺結節多為良性，但仍須以細針穿刺檢協助診斷，若證實是甲狀腺癌則須手術，而甲狀腺癌雖比其他癌症容易治癒，但早發現、早治療始終是抗癌不二法門，因此若能了解聲音沙啞的不同，對於預防甲狀腺癌會大有助益。針對聲音沙啞，張智惠說，成因主要有3種，各自導致的症狀也所差異，其中最常見是聲帶長繭的聲音沙啞，會有粗糙、易破的沙啞聲；另一種是聲帶老化、沒彈性導致聲音沙啞，說話容易疲勞且不持久；第3種則是聲帶麻痺造成聲音沙啞，說話會有氣音，且無法大聲，通常合併有喘和嗆咳。張智惠指出，若是甲狀腺腫瘤壓迫，會產生前述第3種聲音沙啞，提醒民眾若察覺聲音沙啞時，千萬不要輕忽，應積極就診，以免延誤病情。至於陳老師，張智惠則說，經手術治療及門診語言訓練後，美妙嗓音已完全恢復，後來還帶領學生獲得全國合唱比賽冠軍。