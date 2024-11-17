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台北股市上週五（15日）收盤為22742.77點，全週下跌811.12點，跌幅高達3.44%。根據證交所統計，上市公司總市值降至新台幣72兆8501億元，比上週大減2兆5604億元。產業別指數方面，橡膠類指數漲幅最大，上漲2.58%，跌幅最大則是其他類指數，下跌7.90%。未含金融類指數下跌765.49點，跌幅約為3.71%；未含電子類指數下跌403.80點，跌幅約為2.02%；未含金融電子類指數下跌382.65點，跌幅約為2.50%。本週集中交易市場總成交金額為2兆336.96億元，全體上市股票成交金額為1兆8471.69億元，股票成交量週轉率為2.35%。觀察各產業上市股票交易情形，成交金額前三名的分別為半導體、電腦及週邊設備，以及其他電子類。半導體成交金額高達4940.82億元，占全體上市股票交易金額26.75%；電腦及週邊設備類3,770.67億元，占全體金額的20.41%；其他電子類1939.49億元，占全體金額的10.50%。累計今年年初開盤迄今共210個交易日，集中市場總成交金額為88兆2126.59億元，市場日平均成交金額為4200.60億元。截至15日，全體上市公司市場總值為新台幣72兆8501.78億元，較一週前（11月8日）市值75兆4106.54億元，減少2兆5604.76億元，減幅約為3.40%。